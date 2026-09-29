Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Di sản Thế giới năm 2010, hội tụ các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản gắn với tính liên tục của một trung tâm quyền lực quốc gia suốt hơn 13 thế kỷ, được minh chứng bằng địa tầng văn hóa chồng xếp và các dấu tích kiến trúc còn lại trên mặt đất.

Trong không gian ấy, Điện Kính Thiên là Chính điện của Cấm thành Thăng Long thời Lê. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc, các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và kết quả nghiên cứu liên ngành; đồng thời bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là một dự án đặc biệt, triển khai trực tiếp trong không gian Di sản Thế giới và trên khu vực có các tầng văn hóa khảo cổ quan trọng. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên không phải là làm nhanh, mà là làm đúng, khoa học và thận trọng. Tiến độ phải được bảo đảm, nhưng tuyệt đối không được đánh đổi tính xác thực, tính toàn vẹn và sự an toàn của di sản để lấy tiến độ.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khởi công, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo ghi nhận và đánh giá điểm làm nên tính độc đáo của Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội chính là sự tiếp nối đặc biệt của nơi đây, với tư cách là một trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa xuyên suốt gần 13 thế kỷ. Đây là một địa điểm có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử và bản sắc của Việt Nam, đồng thời là một minh chứng đặc biệt cho lịch sử chung của nhân loại.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Từ nền tảng nghiên cứu và quá trình triển khai dự án, thành phố có thêm điều kiện phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản, tham quan và trải nghiệm văn hóa, đưa giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long đến gần hơn với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.