Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với ngày hội non sông'

Cùng dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Dấu ấn đặc biệt của sự kiện hôm nay là khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông", công trình do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ.

Đây là một công trình nghệ thuật - công trình của lòng biết ơn và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Đền Hùng đã đưa hình ảnh của Người vào một không gian đặc biệt của lịch sử dân tộc - nơi hội tụ giữa cội nguồn dựng nước và sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu tham dự chương trình

Cách đây 72 năm, ngày 19.9.1954, trước khi bộ đội về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại Đền Giếng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, gắn công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ và trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh lời căn dặn của Bác Hồ năm 1954 đã đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước, nhắc mỗi thế hệ về bổn phận giữ gìn cơ nghiệp cha ông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nền độc lập được đánh đổi bằng nhiều hy sinh và phải được bảo vệ vững chắc, còn thành quả của thế hệ đi trước cần được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay.

Tượng đài "Bác Hồ với Ngày hội non sông" thể hiện tình cảm sâu nặng của Nhân dân đối với Người, gắn kết các thời đại, khơi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đại đoàn kết của người Việt Nam.

Cùng với phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, công trình giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy và ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng ghi nhận và biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã đóng góp công sức cho công trình.

Bên cạnh đó cũng trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và Nhân dân đã đóng góp tâm huyết, công sức xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với Ngày hội non sông".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Đề cập nhiệm vụ phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt thời cơ, kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Nhân dân ta đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua 40 năm đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Chúng ta trân trọng công sức của đồng bào, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thành quả ấy là nền tảng để đất nước tiếp tục tiến lên", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững mạnh.

Để xây dựng đất nước giàu mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao.

Từ hai chữ “cùng nhau” trong lời Bác dặn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu lắng nghe Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng.

"Cũng trong cuộc gặp năm 1954, Bác căn dặn bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp đỡ và không gây phiền nhiễu cho Nhân dân. Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sức mạnh giữ nước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân; bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lòng kính yêu Bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Tinh thần ấy đòi hỏi thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, học tập và thực hành theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, thấm vào cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, Đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Về văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, đồng thời yêu cầu phát huy tượng đài như một nơi giáo dục lịch sử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ VHTTDL cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, giữ gìn sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của Khu Di tích.

Các hoạt động về nguồn được yêu cầu bảo đảm thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp từng lứa tuổi, đồng thời ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống Nhân dân.

Tượng đài "Bác Hồ với Ngày hội non sông"

Tượng đài Bác Hồ với Ngày hội non sông được Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ, đặt tại đồi Phân Bùng thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, nơi ghi dấu 2 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.

Tượng đài được đúc bằng đồng, cao 7,5m, thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên bệ đá khối tự nhiên, hướng nhìn sang Bức tranh "Ngày hội non sông trên Đất Tổ".

Toàn bộ công trình được xây dựng trên diện tích 7,6ha tại khu vực bảo vệ II, là vùng đệm của Khu Di tích, không tác động đến khu vực bảo vệ I, nơi lưu giữ các yếu tố gốc tạo nên giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của Đền Hùng.

Các hạng mục phù điêu, khán đài, đường dạo, cây xanh và khối phụ trợ được đầu tư đồng bộ, tạo sự kết nối giữa tượng đài với tổng thể Khu Di tích và không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông xác định tỉnh có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình, tiếp tục chăm lo, gìn giữ và tôn tạo Khu Di tích.

Nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với Ngày hội non sông" được thực hiện với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... cùng các đại biểu.

Công trình được đặt trong không gian văn hóa Đền Hùng, kết nối hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với cội nguồn dân tộc, tạo thêm địa điểm giáo dục lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của các thế hệ.