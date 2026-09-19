Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ với ngày hội non sông'

Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc; là dịp thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi thế hệ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tham dự lễ kỷ niệm và khánh thành Tượng đài có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Quân khu 2, Quân đoàn 12, Sư đoàn 308; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhóm tác giả và Hội đồng nghệ thuật thiết kế mẫu Tượng đài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu.

Về phía đại biểu tỉnh Phú Thọ, có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 308; các tầng lớp nhân dân, đại biểu thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ.

Trình bày Diễn văn kỷ niệm, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Đền Hùng là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc; nơi các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức dựng nước của các Vua Hùng. Hướng về Đền Hùng đã trở thành tình cảm tự nhiên, sâu bền trong tâm thức mỗi người dân đất Việt; gắn kết đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài trong ý thức chung về nguồn cội, hun đúc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu.

Cách đây 72 năm, sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của Bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chân lý “dựng nước gắn liền với giữ nước” xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Trần Duy Đông nhấn mạnh, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã quyết định trao tặng tỉnh Phú Thọ Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng - nơi ghi dấu hai lần Người về thăm và để lại những lời căn dặn sâu sắc.

Tượng đài được đúc bằng đồng, cao 7,5 mét, thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên bệ đá khối tự nhiên; được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh "Ngày hội non sông trên Đất Tổ", tạo nên sự kết nối giàu ý nghĩa giữa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình ảnh ngày hội non sông tại nơi cội nguồn dân tộc.

Toàn bộ công trình được xây dựng trên diện tích 7,6 ha, tại khu vực bảo vệ II - là vùng đệm của Khu di tích, bảo đảm không tác động đến khu vực bảo vệ I - là vùng lõi Khu di tích - nơi lưu giữ các yếu tố gốc tạo nên giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của Đền Hùng. Tượng đài được đặt ở vị trí trang trọng, nổi bật nhưng không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính. Các hạng mục phù điêu, khán đài, đường dạo, cây xanh và khối phụ trợ được đầu tư đồng bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Vị trí, quy mô, phương án kiến trúc và tổ chức không gian được nghiên cứu kỹ lưỡng, trên nguyên tắc bảo đảm sự hài hòa, tôn trọng các giá trị đặc biệt của Khu Di tích; có sự tham gia trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, chuyên gia; tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, cùng với Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”, góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Hệ thống hạ tầng, cảnh quan tạo sự kết nối hài hòa giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật trong tổng thể Khu Di tích quốc gia đặc biệt.

Để Đền Hùng không chỉ là nơi đồng bào tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên, mà còn là nơi để các thế hệ người Việt Nam cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tiếp nhận Tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình; tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ; để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển...