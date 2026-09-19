Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh

Cùng dự buổi Lễ có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đại sứ, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân; các tướng lĩnh Quân đội, Công an; đại diện trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội Khoá XVI đã thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và năng động, sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vùng đất này luôn nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người rất nhiều lần về thăm. Ngày 17/10/1963, khi hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang vừa hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc, Bác đã về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Hơn sáu thập kỷ sau, Bắc Ninh và Bắc Giang lại cùng chung một không gian phát triển, kết nối những tiềm năng bổ sung cho nhau. Sự hội tụ chiến lược hôm nay mở ra vận hội mới, dư địa phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải kế thừa xứng đáng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Đông Bắc)

Qua nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết, đổi mới, quyết liệt hành động, đưa địa phương trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Những thành tựu đó đã tạo nên thế và lực mới, đồng thời đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn đối với Bắc Ninh trong chặng đường phát triển sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Bắc Ninh đang đứng trước không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn, mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ, chính quyền thành phố phải xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng, định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới.

Bắc Ninh cần kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng; xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống; tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Đông Bắc).

Về tổ chức không gian phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa; ưu tiên hạ tầng liên kết vùng, chuẩn bị đồng bộ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình;

Thành phố đầu tư tương xứng cho giao thông công cộng, nhà ở, trường học, bệnh viện, công viên và thiết chế văn hóa; đẩy mạnh quản trị đô thị bằng dữ liệu; giải quyết căn cơ ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông. Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích, truyền thống hiếu học và văn hóa cộng đồng phải được đưa vào đời sống hiện đại, biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Bắc Ninh đồng thời cần chú trọng xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện; việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các ngành công nghệ mới; có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ. Chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững, nhất là đối với công nhân, người lao động và các địa bàn còn khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quán triệt, các bậc tiền nhân dựng xây và trao lại một vùng đất ngàn năm văn hiến giàu bản sắc; các thế hệ cách mạng bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí vươn lên; những người đi trước đã gây dựng một nền tảng kinh tế, công nghiệp và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới. Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc. Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng, với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần bốn triệu người dân, Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, nhận thức sâu sắc đây là định hướng chiến lược quan trọng, sẽ nghiêm túc cụ thể hóa các nội dung để thực hiện trong thời gian tới. Bắc Ninh trở thành thành phố là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Bắc Ninh các thời kỳ.

Thành lập thành phố Bắc Ninh là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh phát biểu. (Ảnh Đông Bắc).

Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đã tham quan Triển lãm “Mạch nguồn Kinh Bắc- Vươn cao thời đại”.

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội Khoá XVI đã thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.