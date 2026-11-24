Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.
Ngày 24/11, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Luật đã bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động, trong đó có Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 hằng năm).
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-ky-niem-80-nam-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-lan-thu-nhat-post1897016.tpo