Sáng 24/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo; các học viện - trường nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, hãng phim; các tổ chức kinh tế; các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm về văn hóa Việt Nam

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; khẳng định, làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đặc biệt là quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 24/11/1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hội nghị được tổ chức ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi đất nước vừa giành được độc lập; tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa, trong đó nhấn mạnh tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"; sự kế thừa, phát triển đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ kỷ niệm

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự lễ kỷ niệm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự lễ kỷ niệm

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa càng có thêm “dư địa” mới khi tháng 1 năm nay, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026, lấy ngày 24/11 hàng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946.

Việc Bộ Chính trị và Quốc hội xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tuần trước, Quốc hội đã đồng ý ngày 24/11 người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu những bước chuyển tư duy lớn, đó là “chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; “chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số”; “chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam. Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Trần Thường