Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tham dự buổi lễ còn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Mở đầu giai đoạn phục hồi không gian trung tâm Hoàng thành

Lễ khởi công là sự kiện quan trọng, mở đầu giai đoạn triển khai Dự án, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội trong bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; từng bước phục hồi trục Hoàng Đạo, tiếp nối “biểu tượng quyền lực tối cao” của Hoàng thành Thăng Long và quốc gia Đại Việt thế kỷ XV-XVIII.

Dự án là kết quả của 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực, cùng sự tham vấn chuyên sâu, liên tục của UNESCO và ICOMOS.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Trong không gian đó, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt, là trung tâm của Cấm thành Thăng Long, nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều và tiến hành những hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng của nhà nước. Công trình là biểu tượng của quyền lực hoàng gia, đồng thời lưu giữ những dấu ấn về lịch sử quốc gia Đại Việt.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc, đó là từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày mô hình không gian điện Kính Thiên

Phục dựng Chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Dự án được chuẩn bị trên cơ sở 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực. Quá trình này có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước, quốc tế, cùng sự tham vấn chuyên sâu của UNESCO và ICOMOS.

Những kết quả nghiên cứu và ý kiến tư vấn đã góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho phương án phục dựng, với yêu cầu bảo đảm tính xác thực, tính khả thi và sự hài hòa trong tổng thể Khu di sản. Phương án được xây dựng theo các nguyên tắc về tính xác thực trong các văn kiện quốc tế và tham chiếu bộ công cụ do ICOMOS đề xuất, nhằm góp phần bảo tồn, làm nổi bật giá trị của Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản

Sau khi hình thành, không gian Chính điện Kính Thiên được kỳ vọng trở thành một không gian văn hóa - lịch sử có sức lan tỏa. Tại đây, di sản có thể được diễn giải thông qua các hoạt động thực hành văn hóa phi vật thể cung đình, qua đó nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan và phát triển du lịch văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày mô hình không gian điện Kính Thiên

Mô hình điện Kính Thiên

Định hướng này tạo điều kiện để các giá trị của Hoàng thành Thăng Long tiếp tục được nhận diện, thực hành và phát huy trong đời sống đương đại, gắn công tác bảo tồn di sản với chiến lược phát triển Thủ đô.

Để triển khai dự án có yêu cầu khắt khe về tính xác thực, kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, Tập đoàn Sun Group được lựa chọn làm đơn vị thi công. Tập đoàn từng tham gia trùng tu, tôn tạo một số công trình gắn với lịch sử Thủ đô, trong đó có Cổng Trại Bảo an binh bên Nhà hát Hồ Gươm và Bắc Bộ Phủ.

Đây đều là những công trình đòi hỏi sự thận trọng khi can thiệp vào kiến trúc hiện hữu và gìn giữ các dấu tích tạo nên giá trị lịch sử của di tích.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, cho rằng ngày 29.9 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong một quá trình lâu dài nhưng thiết yếu, bao gồm nghiên cứu khoa học, tư liệu hóa, tham vấn và đối thoại nhằm phục dựng Điện Kính Thiên và khu vực xung quanh.

Ông Lazare Eloundou Assomo cũng đánh giá cao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là sự lãnh đạo của Giám đốc Trung tâm, cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu, khảo cổ học, kiến trúc sư và các chuyên gia đã đóng góp cho quá trình này. Ông đồng thời cảm ơn các chuyên gia UNESCO và ICOMOS đã liên tục tư vấn cho đội ngũ chuyên môn Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn.

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Theo ông, giá trị của Khu Di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long không chỉ nằm ở những di tích khảo cổ và các công trình lịch sử, mà còn nằm trong nhiều lớp lịch sử, ký ức và truyền thống mà những di tích ấy lưu giữ, cũng như mối liên hệ bền chặt của khu di sản với người dân Hà Nội. Điện Kính Thiên, vốn gắn bó sâu sắc với lịch sử này, là một bộ phận quan trọng của Di sản Thế giới.

“Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, UNESCO, ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới”, ông Lazare Eloundou Assomo nói.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết Sun Group vinh dự và tự hào khi được Đảng, Nhà nước và Thành phố tin tưởng giao thực hiện Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Theo ông Trần Minh Sơn, Hoàng thành Thăng Long là nơi từng là trung tâm của Cấm thành, mỗi viên gạch, mỗi phiến đá tại đây đều chứa đựng ký ức hơn 1.300 năm lịch sử. Sun Group xác định đây là trách nhiệm lớn và công việc có ý nghĩa sâu sắc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Sun Group cam kết huy động nguồn lực, phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các chuyên gia để bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công; tuân thủ phương án được phê duyệt và các quy định về bảo tồn, bảo vệ di tích gốc trong suốt quá trình triển khai.

“Trước trời đất, trước anh linh các bậc Tiên đế và các vị thần linh nơi Hoàng thành, trước các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hà Nội và nhân dân Thủ đô, Sun Group xin cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết, để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân đã để lại”, ông Trần Minh Sơn nói.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới phát biểu tại buổi lễ

Lễ khởi công diễn ra trong thời gian Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực, từ ngày 27.9 đến ngày 1.10.2026.

Những kinh nghiệm từ quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi Điện Kính Thiên là dịp giới thiệu cách tiếp cận của Việt Nam đối với di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Thăng Long - Hà Nội và giá trị của Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long tới bạn bè quốc tế.

Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long. Từ nền tảng nghiên cứu và quá trình triển khai dự án, thành phố có thêm điều kiện phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản, tham quan và trải nghiệm văn hóa, đưa giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long đến gần hơn với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.