Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở; tổ chức phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cấp xã.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh dự Hội nghị

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và các đại biểu dự Hội nghị

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong và các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL có Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ; các Ban tham mưu của Đảng uỷ Bộ, Bí thư chi bộ, cấp uỷ chi bộ; Ban Chấp hành các Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Bộ; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng uỷ Bộ; toàn thể đảng viên thuộc các Cục, Vụ tại Bộ. Hội nghị cũng được theo dõi trực tiếp tại các điểm cầu ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL. Ảnh: Thu Sâm

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Từ đó, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động hiệu quả; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo chương trình, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề gồm:

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15.10.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15.10.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới;

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15.10.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;

Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14.10.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh;

Kết luận số 105-KL/TW ngày 15.10.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững;

Kết luận số 106-KL/TW ngày 15.10.2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.