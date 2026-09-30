Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III năm 2026

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý III năm 2026

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại của Quốc hội…

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự, về phía Đảng ủy CATW có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ…

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi đối với toàn bộ Đảng bộ CATW, Bộ Công an. Trong đó, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, triển khai hiệu quả các mặt công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị hôm nay được tổ chức để rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trọng tâm Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng công tác từ nay đến cuối năm của Đảng ủy CATW, Bộ Công an...

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ CATW và các báo cáo chuyên đề…

Toàn cảnh hội nghị

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