Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027
Sáng 19/11/2026, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 - năm 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-hoi-nghi-cap-cao-apec-2026-va-tiep-nhan-vai-tro-chu-nha-apec-2027-post1404168.html