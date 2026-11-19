Theo cảnh báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn nước trên toàn lưu vực đồng bằng sông Cửu Long được xác định ở "trạng thái thiếu nước", có nguy cơ không đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong suốt mùa cạn, từ tháng 11/2026 đến hết tháng 5/2027.