Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 06/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đang triển khai các nhiệm vụ về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành, bảo đảm an toàn công trình và giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.