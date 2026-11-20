Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc có những lợi thế bổ sung cho nhau. Khu vực Tây Nam Trung Quốc có thị trường rộng lớn, năng lực công nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng cao; Việt Nam có nền kinh tế năng động, mạng lưới hội nhập sâu rộng và hệ thống cảng biển kết nối các tuyến hàng hải quốc tế. Phát huy những lợi thế này, hai bên có thể mở rộng không gian phát triển chung, kết nối nội địa với biển, kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á và các thị trường toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ý nghĩa chiến lược của kết nối là giúp mỗi bên khai mở thêm tiềm năng phát triển, tạo thêm cơ hội cho đối tác. Diễn đàn lần này sẽ khởi đầu bằng những hợp tác có sức lan tỏa, biến sự gần gũi về địa lý thành thế mạnh cạnh tranh, góp phần thắt chặt sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao vai trò của kết nối chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các địa phương hai bên cần tăng cường kết nối về chính sách; hạ tầng; kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ; kết nối nhân văn và kết nối nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nam Trung Quốc tăng cường hợp tác, đầu tư có chất lượng, cùng phát triển thị trường và bồi đắp năng lực cho nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với sự tin cậy chính trị, quyết tâm của các cấp và sức sáng tạo của doanh nghiệp, hai bên sẽ mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên cần tận dụng Năm hợp tác về du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 để kết nối các hành trình di sản, tăng cường giao lưu giữa nhân dân và thanh niên hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn những thành quả hợp tác sẽ giúp nhân dân hai nước thêm tin cậy, gắn bó, cùng vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn tới.

Tại diễn đàn, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Trong khuôn khổ diễn đàn, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và lĩnh vực kinh doanh; tạo điều kiện để các đơn vị trực tiếp tìm hiểu cơ hội hợp tác trong thương mại, công nghiệp, logistics và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày. Ảnh: TTXVN