Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn do Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức.

Phát biểu chào mừng, Nhà vua Frederik X khẳng định, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch tiếp tục hiện thực hóa những định hướng hợp tác giữa hai nước, nhất là triển khai các giải pháp về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Với những thế mạnh và kinh nghiệm hiện có, Đan Mạch có dư địa lớn để mở rộng hợp tác tại Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng, cảng biển, logistics…

Nhà vua Frederik X nhấn mạnh, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tạo khuôn khổ để hai nước đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và tiếp tục hướng về phía trước với sự tin cậy và hiểu biết sâu sắc. Nhà vua Frederik X khẳng định tin tưởng Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Đan Mạch sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đóng góp cho tương lai của cả hai nước và truyền cảm hứng cho các thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch; khẳng định đây không chỉ là dịp quan trọng để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội đầu tư, thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống 55 năm giữa hai nước. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương, đưa Việt Nam và Đan Mạch trở thành những đối tác ngày càng gắn kết trong chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, thương mại-đầu tư, nông nghiệp-thực phẩm, y tế, khoa học công nghệ và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững. Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước; mong các doanh nghiệp Đan Mạch, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Khẳng định mong muốn phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai nước có nhiều dư địa để đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên thu hút hợp tác đầu tư như năng lượng tái tạo, logistics, cảng biển, vận tải biển xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường, quản lý nước, nông nghiệp, thực phẩm, y tế…

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch hãy nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn hơn: Một cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và một thị trường tiêu dùng năng động của khu vực; mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp cần chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chuyển từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam”, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp. Chuyển từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững”, cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chính phủ và các bộ, ngành Đan Mạch tiếp tục quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Hai bên cần tăng cường đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư và xây dựng các dự án hợp tác cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và đầu tư, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã cùng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học đời sống, dịch vụ hàng không, điện gió ngoài khơi, công nghệ thông tin lượng tử, phát triển nguồn nhân lực…