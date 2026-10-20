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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Sáng 20/10/2026, giờ địa phương, tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-dan-mach-post1143192.vnp