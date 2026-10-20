Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)