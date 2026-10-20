Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, ngày 20/10, mực nước lũ khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại các địa bàn Châu Đốc, Tân Châu (An Giang) đang giảm dần. Diễn biến này tạo điều kiện để người dân vùng đầu nguồn chủ động chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân, trong đó có việc chuẩn bị đất, giống và các điều kiện cần thiết để xuống giống khi thời vụ phù hợp.