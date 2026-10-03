Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Sau những ngày nóng và oi, thời tiết Hà Nội sẽ thay đổi rõ rệt từ mai (4/10) với mưa và nhiệt độ giảm nhanh do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ở Hà Nội dễ có mưa to vào thời điểm nào và mưa có thể kéo dài đến khi nào?