Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ II Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc