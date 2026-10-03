Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận hoa chúc mừng của Hội Cựu CAND. Ảnh: Bộ Công an

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển của Hội Cựu CAND Việt Nam; khẳng định vai trò của lực lượng cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu CAND chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an cùng 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu CAND trên toàn quốc về dự Đại hội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi vị trí, vai trò của lực lượng cựu CAND tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc và ghi nhận; Hội Cựu CAND Việt Nam trở thành tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chỉ rõ: "Phát huy vai trò của Cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mệnh".

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ, sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và lực lượng Công an các cấp, sự đồng tình, khích lệ của nhân dân, Hội Cựu CAND Việt Nam đã đạt được những mục tiêu rất quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội.

Với phương châm "Phát huy truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao", Đại hội tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất giai đoạn 2023-2026; rút ra những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục xây dựng Hội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hoạt động.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Bộ Công an

Đại hội sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, giai đoạn 2023-2026; rút ra những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng Hội và hoạt động của Hội có những chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023-2026 và chương trình hành động nhiệm kỳ II (2026-2031). Đặc biệt, Đại hội coi trọng nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã giao nhiệm vụ cho Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng và công tác dân vận… có tầm nhìn và có quyết tâm cao để xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam là một tổ chức Hội gương mẫu, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nội dung của Điều lệ Hội, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và MTTQ giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ II (2026-2031) theo quy định.

Trước đó, chiều 2-10, dưới sự điều hành khoa học và dân chủ, Đại hội đã hoàn thành một số nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng như Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện các nhiệm vụ của Hội Cựu CAND Việt Nam giai đoạn 2023-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa I, cũng như Đề án nhân sự khóa mới.

Đại hội cũng đã thống nhất giữ nguyên Điều lệ Hội và tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới theo đúng quy định. Phiên thứ nhất Ban Chấp hành cũng đã khẩn trương hoàn thành bầu Ban Thường vụ và các đồng chí lãnh đạo Hội.