Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 241 đại biểu, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên Cựu Công an nhân dân cả nước.

Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ, sự ủng hộ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và lực lượng Công an các cấp, sự đồng tình khích lệ của nhân dân, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã đạt được những mục tiêu rất quan trọng.

Đại hội có sự tham dự của 241 đại biểu, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên Cựu Công an nhân dân cả nước. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, với phương châm "Phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao", Đại hội tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất giai đoạn 2023 - 2026; rút ra những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục xây dựng Hội có nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hoạt động.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

"Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II ghi nhận một dấu mốc lịch sử rất quan trọng. Với khí thế của Đại hội và lịch sử truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, các đại biểu tham dự Đại hội phát huy trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung làm việc, góp phần quan trọng để Đại hội thành công tốt đẹp" - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí là tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam. Đại hội xác định mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 – 2031 “Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh toàn diện theo yêu cầu của Điều lệ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, mãi mãi phát huy bản chất tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam; góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.