Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II

Dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; 241 đại biểu đại diện cho hơn 15 vạn hội viên Hội Cựu CAND trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đại diện Hội Cựu CAND Việt Nam.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam nhấn mạnh, với phương châm "Phát huy truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm; khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao", đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ nhất giai đoạn 2023 - 2026, rút ra bài học kinh nghiệm; thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023 - 2026 và Chương trình hành động nhiệm kỳ II (2026 - 2031); kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất người Công an cách mạng và công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những kết quả quan trọng các cấp Hội đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa; là đại hội của nghĩa tình, tinh thần đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc, sự bình yên của nhân dân; đồng thời là niềm tự hào, niềm vui lớn của hàng chục vạn hội viên trong cả nước.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Hội Cựu CAND Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, lòng trung thành, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên vì Đảng, vì nhân dân, vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và lực lượng CAND; tiếp tục làm sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Dưới ngôi nhà chung của Hội, tuyệt đại đa số hội viên đã gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn, phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam; gương mẫu, đi đầu thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Công an ở cơ sở giao. Nhiều hội viên dù cuộc sống còn khó khăn vẫn tích cực tham gia các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người yếu thế và các hoạt động nghĩa tình quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng lần đầu tiên xác định phát huy vai trò của cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mạng.

Các đại biểu dự đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược, phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao. Trong bối cảnh thế giới đang biến đổi rất nhanh, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, tạo ra nhiều hình thái xâm phạm an ninh mới, các loại tội phạm mới, gia tăng áp lực, thách thức chưa từng có đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở trong nước, khi đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh trật tự càng lớn, yêu cầu củng cố ý thức hệ càng cao để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định. Phát huy lòng yêu nước, tạo động lực trong nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân và phát huy nguồn lực từ nhân dân là một trong những yếu tố then chốt, có tính quyết định.

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 trọng tâm công tác mà Hội cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất, Hội Cựu CAND các cấp phải thật sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của cán bộ cựu công an và những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu.

Thứ hai, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc người Công an cách mạng, lực lượng CAND Việt Nam anh hùng: Đối với nhiệm vụ do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng Công an giao, các cấp Hội và hội viên phải thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất. Các cấp Hội phải thật sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; phát huy kết quả đã đạt được, chủ động, tích cực tham gia công tác ở địa bàn cơ sở. Cùng với đó, có các hoạt động thiết thực phát huy vai trò của Hội trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thứ ba, chăm lo xây dựng Hội Cựu CAND vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản đã ban hành; chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp Hội thực hiện tốt nhất những chủ trương Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối với cựu CAND.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Cựu CAND Việt Nam tặng quà ủng hộ nhân dân Cuba.

Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu CAND. Các cấp Hội cần không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người Công an cách mạng, chủ động, tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; thật sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ công an trẻ, thế hệ trẻ và toàn dân học tập, noi theo.

Với kết quả, thành tích nhiệm kỳ 2023 - 2026 và truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam anh hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; vị thế, vai trò ngày càng được nâng cao với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Sau hai ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 61 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam.