Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển vững chắc của Hội Cựu CAND Việt Nam; khẳng định vị thế và vai trò nòng cốt của lực lượng cựu CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón nhận bó hoa tươi thắm của Hội Cựu CAND.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu CAND chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an cùng 241 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu CAND trên toàn quốc về dự Đại hội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi vị trí, vai trò của lực lượng cựu CAND tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc và ghi nhận; Hội Cựu CAND Việt Nam trở thành tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, và là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chỉ rõ: "Phát huy vai trò của Cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mệnh".

Nhìn lại chặng đường 3 năm hoạt động của nhiệm kỳ đầu tiên, giai đoạn (2023 - 2026) kể từ ngày thành lập 16/8/2023 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ cùng sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân, Hội Cựu CAND Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên vững mạnh. Mặc dù là tổ chức hội tự nguyện, hoạt động tự lực về kinh phí, chịu sự tác động sâu sắc của quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, song hệ thống tổ chức Hội vẫn nhanh chóng được kiện toàn ổn định theo mô hình 3 cấp hành chính mới với trên 15 vạn hội viên. Hội đã khẳng định rõ vai trò là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, đóng góp to lớn vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với phương châm xuyên suốt: "Phát huy truyền thống vẻ vang CAND, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao", Đại hội đã xác định rõ mục tiêu chiến lược cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, toàn Hội tập trung chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện theo Điều lệ, mãi mãi phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, giai đoạn 2023 - 2026; rút ra những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhiệm kỳ 2026 – 2031 xây dựng Hội và hoạt động của Hội có những chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023 – 2026 và chương trình hành động nhiệm kỳ II (2026 – 2031). Đặc biệt coi trọng nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã giao nhiệm vụ cho Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng và công tác dân vận… có tầm nhìn và có quyết tâm cao để xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam là một tổ chức Hội gương mẫu, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nội dung của Điều lệ Hội, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và MTTQ giao.

Đại hội kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ II (2026 – 2031) theo quy định.

Tại phiên trù bị chiều qua (2/10), dưới sự điều hành khoa học và dân chủ, Đại hội đã hoàn thành một số nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng như Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện các nhiệm vụ của Hội Cựu CAND Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa I, cũng như Đề án nhân sự khóa mới. Đại hội cũng đã thống nhất giữ nguyên Điều lệ Hội và tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới theo đúng quy định. Phiên thứ nhất Ban Chấp hành cũng đã khẩn trương hoàn thành bầu Ban Thường vụ và các đồng chí lãnh đạo Hội.