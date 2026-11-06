Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam thông qua Hiến pháp đầu tiên

Dự chương trình kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trung ương và toàn thể các vị đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quân đội dự chương trình kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự chương trình.

Ngày 9-11-1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử lập hiến, lập pháp của đất nước.

Với 7 chương, 70 điều, Hiến pháp năm 1946 thể hiện tư tưởng tiến bộ về xây dựng Nhà nước của nhân dân, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, quyền tự do, dân chủ và nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự chương trình.

Trải qua 80 năm, những giá trị về độc lập dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp tiếp tục được kế thừa, phát triển trong các bản Hiến pháp qua từng thời kỳ.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên là sự kiện chính trị quan trọng nhằm khẳng định giá trị lịch sử của Hiến pháp năm 1946, nền tảng dân chủ và pháp quyền đầu tiên của Nhà nước ta, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đại biểu Quốc hội trong lịch sử lập hiến, lập pháp suốt 80 năm qua.

Đây cũng là dịp nhìn lại những thành tựu lập hiến, lập pháp của đất nước ta, làm nổi bật bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.