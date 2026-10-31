Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Chương trình (Ảnh: Trần Huyền)

Chương trình có sự tham dự của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Ghi nhận chặng đường 195 năm xây dựng và phát triển

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trình bày diễn văn kỷ niệm, khái quát chặng đường 195 năm hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Năm 1831, dưới triều vua Minh Mạng, tỉnh Thái Nguyên chính thức được thành lập; ngày 4/11/1831 được xác định là mốc lịch sử thành lập tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn kỷ niệm (Ảnh: Trần Huyền)

Trải qua các thời kỳ lịch sử, vùng đất và con người Thái Nguyên đã hình thành những giá trị văn hóa đặc sắc, truyền thống hiếu học, tinh thần yêu nước, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên có không gian phát triển rộng lớn hơn, với những lợi thế nổi bật về công nghiệp công nghệ cao, không gian sinh thái, di sản cách mạng, bản sắc văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xác định là những động lực quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng tỉnh theo phương châm “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, trở thành một cực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng con người Thái Nguyên yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo; bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 195 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Chương trình (Ảnh: Trần Huyền)

Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Thái Nguyên. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tựu và đóng góp của địa phương trong chặng đường xây dựng, phát triển.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Trần Huyền)

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, lấy chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo; nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực làm nền tảng; tổ chức không gian phát triển hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái, chú trọng đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường; giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và phát huy sức lan tỏa của Festival; tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Festival Trà Quốc tế 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa trà Thái Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, tái hiện lịch sử, văn hóa và hành trình phát triển của Thái Nguyên (Ảnh: Trần Huyền)

Cây chè và văn hóa trà từ lâu đã trở thành nét đặc trưng trong đời sống kinh tế, văn hóa của người dân Thái Nguyên. Không chỉ là sản phẩm nông nghiệp có giá trị, cây chè còn gắn với sinh kế của nhiều hộ dân, góp phần tạo dựng bản sắc và thương hiệu của địa phương.

Đáng chú ý, “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trà.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Chứng nhận ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Trần Huyền)

Thông qua Festival, Thái Nguyên mong muốn tôn vinh giá trị cây chè, văn hóa trà, quảng bá thương hiệu “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác và kết nối với bạn bè quốc tế.

Sự kiện cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Thái Nguyên giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, năng động và cởi mở; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm trà, phát triển du lịch gắn với vùng chè, di tích lịch sử, cảnh quan sinh thái và văn hóa các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp các tiết mục nghệ thuật tái hiện lịch sử, văn hóa, con người và hành trình phát triển của vùng đất Thái Nguyên. Các màn trình diễn góp phần tôn vinh cây chè, những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân và du khách.

Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 là dịp để địa phương nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển. Tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục biến chủ trương, nghị quyết thành kết quả cụ thể, chuyển hóa tiềm năng thành động lực, lợi thế thành sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.