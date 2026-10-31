Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Chương trình kỷ niệm 195 năm tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Chương trình

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; lãnh đạo Quân khu 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Về phía tỉnh Thái Nguyên có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng đông đảo đại biểu, nhân dân.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 195 năm xây dựng và phát triển của tỉnh; khẳng định truyền thống lịch sử, cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của các thế hệ người dân Thái Nguyên. Đồng thời, sự kiện góp phần tôn vinh giá trị cây chè, văn hóa trà Việt, trà Thái Nguyên; quảng bá hình ảnh, khẳng định khát vọng hội nhập và phát triển của địa phương trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự Chương trình

Các đại biểu tham dự Chương trình

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Trong diễn văn kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trải qua 195 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, sau hợp nhất, Thái Nguyên có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ nhiều lợi thế nổi bật về công nghiệp công nghệ cao, không gian sinh thái, di sản cách mạng, bản sắc văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng để tỉnh vươn lên trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng, xây dựng Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhấn mạnh quan điểm phát triển phải hướng tới con người, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cho rằng, tỉnh cần chú trọng xây dựng con người Thái Nguyên yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Đối với cây chè và văn hóa trà, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây vừa là lợi thế đặc sắc, sinh kế của nhiều hộ dân, vừa là sản phẩm kinh tế và biểu tượng văn hóa của Thái Nguyên. Festival Trà Quốc tế là dịp để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trà, nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển du lịch gắn với vùng chè, di tích lịch sử, cảnh quan sinh thái và văn hóa các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt; biến chủ trương, nghị quyết thành kết quả cụ thể, biến tiềm năng thành động lực, biến lợi thế thành sức cạnh tranh, xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận những thành tích xuất sắc nổi bật trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong chặng đường xây dựng và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dấu mốc 195 năm thành lập tỉnh là dịp để Thái Nguyên nhìn lại chặng đường đã qua, chuẩn bị nền tảng vững chắc hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và thực hiện khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thái Nguyên xây dựng khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045, dựa trên nền tảng năng suất lao động, trình độ khoa học, công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của Nhân dân.

Trong đó, tỉnh cần chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cho cấp xã, khắc phục tư duy cục bộ địa bàn cũ và phân bổ nguồn lực theo hiệu quả chung.

Về phát triển kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng; thu hút đầu tư có chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần phát huy vai trò của Đại học Thái Nguyên, gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và tạo điều kiện để người tài gắn bó lâu dài với địa phương. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đối với quy hoạch và tổ chức không gian phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Thái Nguyên cần bảo đảm hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái. Quy hoạch phải tính đến nhu cầu năng lượng, nhà ở, xử lý chất thải và khả năng thoát lũ; đồng thời bảo vệ rừng đầu nguồn, lưu vực sông Cầu, hệ sinh thái hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc. Tỉnh cần chủ động phòng ngừa ngập lụt, sạt lở, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường. Những yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm an toàn cho người dân và tính bền vững của các hoạt động phát triển.

Về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thái Nguyên gìn giữ, nâng tầm giá trị trà và phát huy sức lan tỏa của Festival Trà Quốc tế. Tỉnh cần bảo tồn tri thức trồng, chế biến chè Tân Cương; hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ và mở rộng thị trường. Festival cần được tổ chức văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho người trồng chè và doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh bảo đảm tăng trưởng đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm nhà ở, trường học, y tế cho công nhân; tạo cơ hội học nghề, việc làm cho người dân vùng cao; chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nhấn mạnh 5 năm nữa Thái Nguyên sẽ bước vào dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, phấn đấu trở thành địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại, chất lượng sống ngày càng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao chứng nhận và Bằng ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên

Tại đêm khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đón nhận quyết định và Bằng ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình Tri thức dân gian.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao chứng nhận ghi danh di sản cho tỉnh Thái Nguyên. Việc ghi danh là sự ghi nhận những tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được cộng đồng sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là niềm tự hào của người làm chè mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Từ giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, cây chè ngày nay còn là một trong những sản phẩm kinh tế đặc trưng, góp phần tạo sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa và du lịch địa phương. Việc bảo tồn tri thức trồng, chế biến chè gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường sẽ góp phần đưa thương hiệu Trà Thái Nguyên phát triển theo hướng bền vững.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Chương trình

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Chương trình

Khép lại phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện bản sắc văn hóa, lịch sử và khát vọng vươn lên của vùng đất Thái Nguyên. Với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. Qua đó, góp phần kết nối giá trị di sản với phát triển kinh tế, du lịch, từng bước nâng cao vị thế thương hiệu trà Thái Nguyên trong nước và trên thị trường quốc tế.