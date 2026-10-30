Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên

Dự chương trình kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, chương trình gồm phần lễ kỷ niệm và màn nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu cùng hệ thống sân khấu hiện đại.

Điểm nhấn chương trình là trường đoạn nghệ thuật “Thái Nguyên - Mạch nguồn lịch sử” tái hiện quá trình hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của tỉnh qua các thời kỳ.

Chương trình khắc họa truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thái Nguyên trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong tiến trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Đại biểu tham dự sự kiện

Trải qua nhiều lần thay đổi về địa giới và đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên chính thức được thành lập dưới triều vua Minh Mạng năm 1831, ngày 4.11.1831 được xác định là mốc thành lập tỉnh.

Vùng đất này nổi bật với truyền thống hiếu học, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường. Qua các thời kỳ, nhiều thế hệ người dân đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc

Trên cơ sở những tiềm năng đó, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực, hướng tới xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương với phương châm phát triển kỷ cương, an toàn, văn minh và hài hòa.

Lãnh đạo tỉnh cũng xác định phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, con người Thái Nguyên được định hướng phát triển với những giá trị yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Ngoài ra, “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” đã được Bộ VHTTDL quyết định ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; tỉnh đang hướng tới mục tiêu được UNESCO công nhận Trà Thái Nguyên là Di sản văn hóa thế giới.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư.

Nổi bật tại chuỗi sự kiện là Diễn đàn Trà Quốc tế, không gian phố trà, triển lãm, hoạt động thưởng trà tại các vùng chè và cuộc thi World Master Tea Vietnam.

Sự kiện là dịp tôn vinh cây chè, văn hóa trà và thương hiệu “Đệ nhất danh trà” của Thái Nguyên, đồng thời tạo cơ hội kết nối các nhà sản xuất, chuyên gia, nghệ nhân và doanh nghiệp trà trong nước, quốc tế.

Thông qua chương trình, tỉnh hướng tới quảng bá hình ảnh, du lịch và các sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên và mở rộng hoạt động giao lưu, hợp tác với bạn bè quốc tế.