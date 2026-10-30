Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên

Dự chương trình kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm tại chương trình kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại chương trình kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại chương trình, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Danh xưng Thái Nguyên đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước; qua các thời kỳ, vùng đất này từng là đạo, xứ, trấn. Năm 1831, tỉnh Thái Nguyên được thành lập dưới triều vua Minh Mạng; ngày 4-11-1831 được xác định là mốc thành lập tỉnh.

Vùng đất, con người nơi đây hội tụ, giao thoa trong sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, có truyền thống hiếu học, nơi sinh thành của nhiều danh nhân, bậc hiền tài xuất sắc qua các triều đại; có tình yêu quê hương, đất nước, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo, đổi mới trong lao động sản xuất.

Thái Nguyên cũng là vùng đất in đậm dấu chân và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời căn dặn của Người về việc ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên giàu có, phồn thịnh luôn là nguồn động viên và mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Thái Nguyên đã tạo lập nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du, miền núi phía Bắc và của cả nước.

Thái Nguyên hiện có quy mô không gian phát triển rộng lớn hơn sau hợp nhất, trong đó lợi thế nổi bật của tỉnh là sự kết hợp đặc biệt giữa công nghiệp công nghệ cao, không gian sinh thái, di sản cách mạng, bản sắc văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thực tiễn thời gian qua, không gian mới đó đã tạo ra động lực mới và được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển.

Và trên hết, niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân đã trở thành nền tảng để Thái Nguyên vươn lên trong giai đoạn mới, xây dựng tỉnh Thái Nguyên “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, là một cực tăng trưởng, hướng đến Thái Nguyên là Thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đồng chí Trịnh Xuân Trường: Trong tiến trình phát triển của tỉnh, cây chè và văn hóa trà là lợi thế đặc sắc, là sinh kế của nhiều hộ dân, là sản phẩm kinh tế và biểu tượng văn hóa của Thái Nguyên. “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; tỉnh đang phấn đấu để được UNESCO công nhận Trà Thái Nguyên là Di sản văn hóa thế giới.

Việc tổ chức Festival Trà Quốc tế trong dịp này thể hiện quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trà, nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên, mở rộng giao lưu, hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế. Tỉnh mong muốn thông qua Festival giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một Thái Nguyên giàu truyền thống, giàu bản sắc, năng động và cởi mở; thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm trà, xây dựng các trải nghiệm du lịch gắn với vùng chè, di tích lịch sử, cảnh quan sinh thái và văn hóa các dân tộc.