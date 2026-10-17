Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón chính thức Tổng thống Thuỵ Sĩ

Tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều Thụy Sĩ và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt đội danh dự tại lễ đón chiều 17/10 trong khuôn viên nhà Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chụp ảnh chung.

Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ, bà Caroline Parmelin, mặc áo dài truyền thống của Việt Nam tại lễ đón chính thức do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tại phòng hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống.

Chuyến thăm của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.