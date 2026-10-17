Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón chính thức Tổng thống Thuỵ Sĩ
Chiều 17/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin tại nhà Quốc hội.
Tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-don-chinh-thuc-tong-thong-thuy-si-205538.html