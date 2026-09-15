Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại nhân dân phải chủ động kiến tạo niềm tin, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển đất nước
Sáng 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026–2031. Cuộc gặp được tổ chức ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức thành công tốt đẹp.
Tham dự cuộc gặp có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chánh văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện nhiều cơ quan Trung ương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-doi-ngoai-nhan-dan-phai-chu-dong-kien-tao-niem-tin-chuyen-hoa-thanh-nguon-luc-phat-trien-dat-nuoc-417804.htm