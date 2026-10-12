Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), chiều 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu cho khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Củng cố niềm tin, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình phát triển, những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua. Đại diện một số doanh nghiệp cũng nêu những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại sự kiện ngày 13/10/1945, khi đất nước vừa giành độc lập, giữa muôn vàn công việc cấp bách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương, khẳng định sự thịnh vượng của quốc gia gắn liền với sự thịnh vượng của doanh nghiệp; Chính phủ, nhân dân và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tận tâm giúp đỡ giới công thương. Tư tưởng ấy được tiếp nối qua nhiều thế hệ, đặt nền tảng cho sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nhân.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công lớn cũng như những đóng góp thầm lặng của doanh nhân trong việc giữ chữ tín, duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Đồng thời, ghi nhận sự chung tay của doanh nghiệp trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, người yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, giá trị lâu dài của sự nghiệp kinh doanh không chỉ nằm ở thành công của mỗi doanh nghiệp mà còn ở việc để lại cho đất nước thêm tiềm lực và vị thế, cho người lao động thêm tri thức và kỹ năng, cho thế hệ sau thêm cơ hội và tương lai.

Đề cập mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu này phải được hiện thực hóa bằng các chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, đất nước cần thêm những doanh nghiệp làm chủ công nghệ, có thương hiệu được tin cậy và mạng lưới sản xuất đủ sức cạnh tranh quốc tế. Sự trưởng thành của doanh nghiệp trong 5 năm, 10 năm tới phải được thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế trên thị trường.

Nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh các bất cập thuộc trách nhiệm của mình; về phía doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, nỗ lực vươn lên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ các quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết; trong khi doanh nghiệp cần đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; đồng thời tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đối với công tác xây dựng và thực thi chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính nhất quán, có tham vấn, đánh giá tác động và lộ trình phù hợp. Các quy định pháp luật phải được hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, quyền kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước phải bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh.

Cùng với việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, Chính phủ cần tập trung xử lý những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết; ưu tiên các dự án sớm tạo năng lực sản xuất. Việc liên thông thủ tục, dữ liệu phải đi đôi với cắt giảm thực chất giấy tờ, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm để hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật; xử lý cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Đồng thời, xây dựng “Chiến lược thương hiệu quốc gia” với tầm nhìn dài hạn, dựa trên năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp.

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện môi trường kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, doanh nhân cần lấy công nghệ, con người và quản trị làm trọng tâm, phát huy thế mạnh, kiên trì đầu tư để tạo ra những sản phẩm có giá trị.

Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Khát vọng vươn lên của doanh nghiệp phải được thể hiện bằng năng lực làm chủ và những kết quả thực tế.

Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu, từ khâu đặt hàng nghiên cứu đến ứng dụng và phát triển thị trường; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tài chính, tài sản trí tuệ và cơ chế chia sẻ lợi ích. Cùng với đó là phát triển các cơ sở thử nghiệm, kiểm định và dịch vụ dùng chung với chi phí phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ.

Về liên kết và mở rộng cơ hội thị trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để các doanh nghiệp cùng phát triển. Doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu và công nghệ nền tảng; gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình, đồng thời mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần tăng cường liên kết sản xuất theo hướng tạo ra đơn hàng, nâng cao kỹ năng, chuyển giao công nghệ và năng lực sản xuất cho doanh nghiệp trong nước. Nhà nước phải bảo đảm hoạt động mua sắm công minh bạch, cạnh tranh, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, hỗ trợ hộ kinh doanh về kế toán, quản trị, nền tảng số và thị trường để phát triển thành doanh nghiệp; bảo đảm công bằng trong tiếp cận nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường và doanh nghiệp có năng lực vươn lên.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy vai trò doanh nhân trong phát triển đất nước

Đề cập vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp chủ động làm chủ những khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động. Đồng thời, chú trọng củng cố thị trường trong nước thông qua hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hội nhập quốc tế phải gắn với nâng cao năng lực công nghệ, tri thức và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân cần chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, quy định pháp luật và xu hướng công nghệ; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ hàng hóa và thực hiện nghiêm các cam kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện doanh nghiệp tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 12/10, tại Hà Nội.

Để hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, các cơ quan đối ngoại, thương mại và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, kết nối đối tác và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn đội ngũ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò kết nối thị trường, công nghệ, nguồn vốn và tri thức, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Song song với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động và cộng đồng. Trong đó, phải bảo đảm an toàn, thu nhập, các chế độ và cơ hội nâng cao tay nghề cho người lao động; sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và gắn bó với cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, người lao động phải được hưởng thành quả xứng đáng từ sự phát triển của doanh nghiệp. Việc cải thiện đời sống người lao động chính là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đối với đội ngũ doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn những người đã thành công tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ các ý tưởng có triển vọng, khuyến khích tinh thần sáng tạo. Đồng thời, chú trọng đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức, thượng tôn pháp luật; bồi dưỡng những doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính và có khát vọng cống hiến.

Đề cập những chủ trương, chính sách lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong gần 2 năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành một hệ thống nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động.

Đáng chú ý, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV đã thông qua “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”, theo đó Đảng khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu các nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai đồng bộ, chuyển hóa thực chất thành thể chế, chính sách, dự án và năng lực sản xuất mới, sẽ hình thành hệ thống động lực bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Để những chủ trương, định hướng trên đi vào thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện nhất quán, duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, phải bảo đảm hoạt động phục vụ doanh nghiệp thông suốt trong quá trình phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong đoàn kết, chăm lo người lao động và phát triển sản xuất.

Đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hiệp hội ngành nghề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng cao chất lượng nghiên cứu, phản biện chính sách trên cơ sở dữ liệu và thực tiễn; chủ động nhận diện những vướng mắc chung, theo dõi kiến nghị đến khi được giải quyết và phản hồi trung thực kết quả.

Cùng với đó, các hiệp hội cần nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị, pháp luật, công nghệ, tiêu chuẩn, hội nhập và kết nối hợp tác.

Khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng những đóng góp của doanh nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các doanh nhân tiếp tục nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp và thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, qua đó đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.

Doanh nghiệp phải đáp lại niềm tin bằng năng lực thực chất và những đóng góp cụ thể

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho biết, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, chín tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,01%. Theo bà, kết quả này tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và điều hành của Chính phủ.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga xác định Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết và nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh. Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển xanh, mở rộng thị trường; kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nhu cầu cung ứng thực tế, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, Hội sẽ tích cực tham gia xây dựng chính sách từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động kiến nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chủ trương mới, xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm, chăm lo đời sống người lao động và đồng hành với các chương trình an sinh xã hội.

Đối với Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga cho biết sẽ tập trung nguồn lực vào những dự án đã đủ điều kiện pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa công trình vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, để nguồn vốn đầu tư tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Trong hợp tác quốc tế, BRG chú trọng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhân sự Việt Nam có khả năng trực tiếp quản lý, vận hành các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, làm chủ chuyên môn và đảm nhận những công việc có giá trị gia tăng cao.

Tập đoàn cũng sẽ phát huy hệ sinh thái và mạng lưới đối tác toàn cầu để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, hỗ trợ các nhà cung ứng trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Theo bà Nguyễn Thị Nga, sự phát triển của BRG phải tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo đảm sinh kế bền vững cho người lao động và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

Bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với cá nhân bà, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank, bà Nguyễn Thị Nga khẳng định, khi Đảng và Nhà nước trao niềm tin, tạo cơ hội, doanh nhân phải đáp lại bằng năng lực thực chất, biến khát vọng phát triển thành những đóng góp cụ thể cho đất nước.

Bà đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát triển kinh doanh bền vững, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đóng góp thiết thực cho đất nước và cộng đồng.