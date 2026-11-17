Sáng 17/11 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, từ ngày 17-20/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến, về phía Trung Quốc có lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Đại sứ Lễ nghi Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông./.