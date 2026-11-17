Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến, có lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Đại sứ Lễ nghi Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân.

Các quan chức Trung Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra còn có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cùng đông đảo người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông.

Thiếu nhi Trung Quốc chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay, hàng trăm thiếu niên Trung Quốc trong trang phục đồng phục, tay cầm những đóa hoa rực rỡ, cùng biểu diễn chào mừng đoàn.

Thành lập năm 1989, APEC được xem là cơ chế hợp tác kinh tế khu vực, thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột: tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh; hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.

Quan chức Trung Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. Ảnh: TTXVN

Tuần lễ cấp cao APEC 2026 đánh dấu việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Đây là dấu mốc trong tiến trình gần 30 năm tham gia APEC của Việt Nam, đồng thời là dịp khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm và năng lực điều phối trong hợp tác khu vực sau hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư và hợp tác cùng có lợi; khẳng định cam kết của Việt Nam đối với APEC, chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027 và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển sâu sắc, thực chất. Là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.

Việt Nam chính thức gia nhập APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, diễn ra ngày 15-11-1998 tại Kuala Lumpur (Malaysia), đưa tổng số thành viên của diễn đàn lên 21 nền kinh tế.