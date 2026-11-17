Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến, về phía Trung Quốc có lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và phu nhân. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đến Sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới và phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam. Thành phố Thâm Quyến là nơi diễn ra các hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các phiên họp trọng thể của Hội nghị Cấp cao APEC; phát biểu truyền tải các thông điệp chiến lược về liên kết kinh tế khu vực và chính thức đón nhận vai trò Chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực bước vào giai đoạn chuyển đổi bước ngoặt, môi trường vĩ mô toàn cầu gia tăng bất định, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chuyến công tác kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho liên kết kinh tế khu vực, củng cố niềm tin vào thương mại, đầu tư mở và hợp tác cùng có lợi. Những kết quả và đồng thuận đạt được tại Thâm Quyến sẽ tạo nền tảng vững chắc và động lực thuận lợi cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Đồng thời, các hoạt động tiếp xúc cấp cao và kết nối doanh nghiệp tại Thâm Quyến sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thanh thiếu niên Trung Quốc chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ tiến hành các hoạt động song phương quan trọng, thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với Vùng vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao và tỉnh Vân Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng, hạ tầng giao thông và kinh tế biên giới.