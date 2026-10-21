Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Melsbroek có: Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroy; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; lãnh đạo Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Với EU, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1-2026, đưa Việt Nam trở thành đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á thiết lập khuôn khổ quan hệ này với EU. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam và nhiều nước thành viên EU.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.

Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai bên, đặc biệt về vũ trụ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và khoáng sản thiết yếu; tạo xung lực mới cho hợp tác thương mại, đầu tư; xây dựng quan hệ Việt Nam - EU thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Với Bỉ, hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống từ năm 1973 và thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018. Hai bên duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới, tạo đột phá trong hợp tác ở các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp xanh; phát huy vai trò cửa ngõ đưa hàng hóa hai nước vào thị trường EU và ASEAN, mở rộng quan hệ giữa các vùng của Bỉ với các địa phương Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới EU và Vương quốc Bỉ khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao đã có thành những hành động thiết thực, cụ thể, tạo tiền đề để đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn.

Chuyến thăm là cơ hội để Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị; tăng cường quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo EU và Bỉ, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động, khai thác tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số.