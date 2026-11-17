Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các quan chức Trung Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan chức Trung Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các quan chức Trung Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan chức Trung Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan chức Trung Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thiếu nhi Trung Quốc chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thiếu nhi Trung Quốc chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thiếu nhi Trung Quốc chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)