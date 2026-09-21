Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc đang phát triển tốt đẹp, thực chất. Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò đối tác tin cậy, chủ động và có trách nhiệm, đóng góp trên các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng khi hai bên hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ; khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Theo chương trình, bên cạnh Phiên thảo luận chung cấp cao, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự, thảo luận tại nhiều sự kiện về quyền phát triển, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng, phòng chống và ứng phó với đại dịch, giải trừ vũ khí hạt nhân. Đây là dịp để các quốc gia thành viên trao đổi, đề xuất giải pháp cho những thách thức chung, định hình các ưu tiên hợp tác thời gian tới.

Chuyến công tác và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Hai bên có dịp tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi những vấn đề chiến lược, lâu dài; tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ với lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới; đóng góp sáng kiến nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.