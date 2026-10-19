Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Copenhagen, bắt đầu thăm cấp nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Quân nhạc Đội cận vệ Hoàng gia cử hành khúc Danh dự, tiếp đó là thực hiện nghi thức chào cờ. Trưởng Nghi lễ Hoàng gia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng duyệt đội danh dự và giới thiệu quan chức hai bên.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Sân bay quốc tế Copenhagen, Đan Mạch.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm ở thủ đô Copenhagen.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026); trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã vun đắp nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh năm 2011; Đối tác toàn diện năm 2013; Đối tác chiến lược xanh năm 2023. Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi toàn diện, tiếp xúc cấp cao, triển khai nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược ngành. Đan Mạch đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng, nền kinh tế phát triển năng động nhất ở Đông Nam Á và là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần tạo đột phá, nâng tầm quan hệ hai nước xứng với tầm mức chiến lược hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Đan Mạch, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam quan trọng khác.