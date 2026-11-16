Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất thúc đẩy hợp tác kinh tế số, đổi mới sáng tạo trong không gian Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech) - Ảnh: TTXVN

Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ (FrancoTech 2026), được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Diễn đàn có chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai số”, thu hút đại diện hơn 90 chính phủ, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Tham dự có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney cùng lãnh đạo các nước Pháp ngữ.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu. Dữ liệu lớn, AI và các công nghệ mới không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn làm thay đổi phương thức quản trị và đời sống kinh tế - xã hội.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ SỐ, KẾT NỐI NGHIÊN CỨU VÀ DOANH NGHIỆP

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kể từ khi không gian kinh tế Pháp ngữ được định hình tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 ở Hà Nội năm 1997, hợp tác kinh tế trong cộng đồng đã đạt nhiều bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của khoa học, công nghệ và kinh tế số mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường kết nối, mở rộng thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị xuyên biên giới, tiếp cận nguồn vốn, tri thức và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech) - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số trở thành động lực phát triển.

Đề cập các định hướng hợp tác trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các nước Pháp ngữ xác định rõ ưu tiên, triển khai hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số.

Trong đó, cần nghiên cứu tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về kinh tế số Pháp ngữ để tăng cường điều phối chính sách, xác định các lĩnh vực hợp tác và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thương mại, đầu tư trên môi trường số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất tăng cường kết nối đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đặc biệt, cần thúc đẩy mô hình hợp tác “ba nhà trong Cộng đồng Pháp ngữ”, gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học giữa Viettel Campuchia (Metfone), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, coi đây là bước triển khai cụ thể, thiết thực của mô hình hợp tác này.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số, nhất là thanh niên và phụ nữ; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng và tham gia nền kinh tế số của người lao động.

Các nước cần lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bổ trợ để thúc đẩy hợp tác, trong đó có hạ tầng công nghệ số, thương mại điện tử, thanh toán số và các giải pháp quản trị doanh nghiệp.

Đối với AI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác ứng dụng công nghệ này theo hướng có trách nhiệm, bao trùm và vì con người; xây dựng hệ sinh thái AI Pháp ngữ năng động, an toàn, tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy phát triển bền vững.

VIỆT NAM SẴN SÀNG HỢP TÁC VỀ AI, BÁN DẪN VÀ CHUYỂN ĐỔI XANH

Khẳng định khoa học, công nghệ là động lực cho giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đề cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp, vai trò then chốt của các nhà khoa học và vai trò kiến tạo của Nhà nước.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi xanh; hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng khai thác cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư số với các thị trường Pháp ngữ. Việt Nam cũng sẵn sàng phối hợp với các thành viên triển khai những hoạt động cụ thể nhằm tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Tại diễn đàn, lãnh đạo các nước Pháp ngữ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cộng đồng kinh tế mạnh hơn, đổi mới sáng tạo hơn, tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái kinh tế số và mở rộng thị trường trong không gian Pháp ngữ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các nước tham quan các gian hàng giới thiệu công nghệ số, ứng dụng AI và mô hình hợp tác nghiên cứu.

Việt Nam tham gia FrancoTech 2026 với gian hàng quốc gia và sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng không, viễn thông, ngân hàng và công nghệ. Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại diễn đàn thể hiện hoạt động kết nối, hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam trong không gian kinh tế Pháp ngữ.