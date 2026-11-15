Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ trong không gian Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ năm 2026 (FrancoTech 2026) đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney, lãnh đạo các nước, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ các nước Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc diễn đàn.

Với chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai số," Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ diễn ra trong các ngày 14-16/11 tại Phnom Penh trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Đây là lần thứ hai diễn đàn này được tổ chức, sau diễn đàn đầu tiên diễn ra tại Pháp năm 2024.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện hơn 90 chính phủ, 200 gian hàng trưng bày, 5.000 khách tham dự, các nhà đầu tư, đại diện các tổ chức đổi mới sáng tạo.

Việt Nam tham gia sự kiện với gian hàng quốc gia cùng sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), công ty Viettel Campuchia (Metfone), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, công ty MekongNet và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam…

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế-xã hội và phương thức quản trị. Những chuyển động đó đặt ra yêu cầu làm thế nào để những tiến bộ khoa học, công nghệ trở thành cơ hội phát triển cho các quốc gia, doanh nghiệp và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kể từ khi định hình không gian kinh tế Pháp ngữ tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997, hợp tác kinh tế trong cộng đồng Pháp ngữ đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác, do nhiều nguyên nhân, còn chưa được khai thác đầy đủ. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế số đang mở ra cho cộng đồng Pháp ngữ những cơ hội chưa từng có để thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường kết nối, mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp, từ khắp các châu lục, có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia vào các chuỗi giá trị xuyên biên giới, tiếp cận đối tác, tri thức, nguồn vốn và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.

Đề nghị tập trung thúc đẩy các hướng hợp tác trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ xác định rõ ưu tiên và có hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số; cần nghiên cứu tổ chức một Hội nghị Bộ trưởng về kinh tế số Pháp ngữ nhằm tăng cường điều phối chính sách, trong đó xác định các chính sách hợp tác kinh tế số, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hợp tác thương mại, đầu tư trên môi trường số.

Tăng cường kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ tri thức, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong không gian kinh tế Pháp ngữ, đưa các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống; cần thúc đẩy cách tiếp cận kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có mô hình “ba nhà trong Cộng đồng Pháp ngữ," gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp để cùng nhau nghiên cứu, phát triển và đưa công nghệ vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học giữa công ty Viettel Campuchia (Metfone) - Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, thể hiện bước triển khai cụ thể, thiết thực của mô hình hợp tác này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, đặc biệt chú trọng thanh niên và phụ nữ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Điều này giúp nâng cao năng lực thích ứng và khả năng tham gia của người lao động vào nền kinh tế số. Lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa các nước thành viên phục vụ cho phát triển kinh tế số Pháp ngữ, trong đó có hạ tầng công nghệ số, hệ sinh thái thương mại điện tử, công cụ thanh toán số, giải pháp quản trị doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác ứng dụng AI có trách nhiệm, bao trùm và vì con người, góp phần xây dựng một hệ sinh thái AI Pháp ngữ năng động, an toàn, tin cậy, góp phần thu hẹp khoảng cách số và tạo động lực mới cho phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết với việc xác định khoa học, công nghệ là động lực cho giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đề cao vai trò tiên phong của doanh nghiệp, vai trò then chốt của các nhà khoa học và vai trò kiến tạo của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi xanh; hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng khai thác cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư số với các thị trường Pháp ngữ. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các thành viên Pháp ngữ triển khai các hoạt động cụ thể để thúc đẩy kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong không gian Pháp ngữ.

Cũng tại Lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ, các nhà lãnh đạo các nước Pháp ngữ, trong đó có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Mark Carney, đã có các phát biểu nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; nhận định những thay đổi, cách mạng trong các lĩnh vực này đang diễn ra một cách mạnh mẽ.

Lãnh đạo các nước Pháp ngữ nhấn mạnh Cộng đồng Pháp ngữ cần phải theo kịp những chuyển đổi của thế giới, xây dựng một cộng đồng kinh tế mạnh hơn, đổi mới sáng tạo hơn và thiết thực hơn, trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị mới và con đường hợp tác mới. Tái khẳng định vai trò của tiếng Pháp trong kết nối khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo các nước Pháp ngữ đề xuất tăng cường kết nối các doanh nghiệp, thiết lập hệ sinh thái kinh tế số Pháp ngữ và mở ra các thị trường mới trong không gian Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại FrancoTech. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp dự khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Pháp, Tổng thống Bulgaria, Tổng thống Romania, Thủ tướng Canada và lãnh đạo các nước Pháp ngữ khác đi thăm các gian hàng tại Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ, lắng nghe giới thiệu về các giải pháp công nghệ số, ứng dụng AI và mô hình hợp tác nghiên cứu đang được triển khai trong cộng đồng Pháp ngữ.

Tại gian hàng quốc gia và các gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam, các nhà lãnh đạo dành thời gian tìm hiểu các sản phẩm và dự án do các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, từ dịch vụ hàng không, viễn thông, ngân hàng số đến các nền tảng kết nối khu vực./.