Theo TTXVN, tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ tầm nhìn và đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác APEC trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Đánh giá khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi mang tính thời đại với nhiều cơ hội và thách thức lớn đan xen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác và gắn kết giữa các nền kinh tế nhằm tận dụng cơ hội và ứng phó các thách thức chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, APEC là biểu tượng của nỗ lực hàn gắn, kết nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì thịnh vượng chung. Trên nền tảng chủ nghĩa khu vực mở, tinh thần đi đầu khởi xướng, tầm nhìn thời đại về phát triển và cam kết mạnh mẽ của 21 nền kinh tế thành viên, APEC đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển vượt bậc của châu Á - Thái Bình Dương.

Trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC.

Một là, tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực.

Hai là, khai mở những không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm tối ưu cho các khuôn khổ thể chế thế hệ mới, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Ba là, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển. APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở và xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là các định hướng lớn cho hợp tác APEC trong giai đoạn mới.

Hội nghị tái khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy hợp tác, hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Các nhà lãnh đạo cũng đề cao vai trò và sứ mệnh của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, đồng thời là vườn ươm các ý tưởng đột phá, góp phần mở ra những động lực tăng trưởng mới, giúp các thành viên vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trước những chuyển biến sâu sắc của thế giới và khu vực.

Hội nghị nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hướng tới Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho thương mại và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất, khai thác tiềm năng của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, đề cao tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Cấp cao và 3 văn kiện kèm theo về Khuôn khổ hợp tác APEC số hóa thương mại 2026 - 2030; Khai thác kinh tế số và AI vì phúc lợi của người dân và Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC 2026-2035.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC lần thứ 34 - năm 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi hội nghị kết thúc nội dung thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027. Lễ chuyển giao diễn ra trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đón nhận trọng trách Chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Nhằm hiện thực hóa chủ đề của Năm APEC 2027, trên cơ sở tham vấn chặt chẽ và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Logo chính thức của Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời các nhà lãnh đạo, các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam trong Năm APEC 2027 để cùng trao đổi những định hướng chiến lược, đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai của khu vực, đồng thời đến thăm và khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Đỗ Kiều (tổng hợp)