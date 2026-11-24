Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Nhandan.vn

Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Đây cũng là lần đầu tiên cả nước kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Tham dự lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu, gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương; các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm.

TIẾP NỐI TINH THẦN “VĂN HÓA PHẢI SOI ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI”

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ôn lại ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và những đóng góp của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 80 năm qua.

Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với văn hóa.

Tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị tiếp tục có ý nghĩa đối với sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh qua các thời kỳ cách mạng, Đảng luôn phát triển nhận thức về văn hóa và con người, nhất quán xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045, đất nước cần phát triển tương xứng năng lực, tri thức và phẩm chất của con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong phát triển văn hóa, từ sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội, bất bình đẳng về cơ hội thụ hưởng văn hóa đến những bất cập trong bảo tồn di sản, phát triển tài năng và hiệu quả đầu tư.

ĐƯA CÁC QUYẾT SÁCH VỀ VĂN HÓA VÀO CUỘC SỐNG

Trên cơ sở Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn.

Thứ nhất, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước.

Gắn phát triển kinh tế với chất lượng sống, công bằng xã hội và môi trường; đề cao sự liêm chính trong bộ máy nhà nước, trách nhiệm nêu gương của cán bộ và đạo đức kinh doanh.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Bảo đảm cơ hội tham gia, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; chú trọng giáo dục nhân cách, trách nhiệm xã hội và ứng xử trên môi trường số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng﻿ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Nhandan

Thứ ba, gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc.

Bảo tồn di sản gắn với lợi ích của cộng đồng; phát triển tài năng trẻ, tạo điều kiện sáng tạo nghệ thuật đi đôi với trách nhiệm công dân.

Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế.

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo để nâng cao sức cạnh tranh của công nghiệp văn hóa; phát triển sản phẩm số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với bảo hộ quyền tác giả; mở rộng giao lưu quốc tế.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Hoàn thiện thể chế, sử dụng hiệu quả ngân sách, huy động nguồn lực xã hội và xác định trách nhiệm của người đứng đầu trên cơ sở kết quả thực chất đối với cộng đồng.

Đề cập việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các hoạt động văn hóa được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, thu hút sự tham gia tự nguyện của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chung sức phát triển văn hóa, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.