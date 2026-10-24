Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, logistics với các vùng của Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders của Bỉ, ông Matthias Diependaele. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong chương trình hoạt động tại Vương quốc Bỉ, các cuộc tiếp xúc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo hai vùng Flanders và Wallonie tập trung vào những định hướng hợp tác thiết thực, phát huy thế mạnh của từng vùng và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, hai bên chú trọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Bỉ.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC CẢNG BIỂN, LOGISTICS VÀ CÔNG NGHỆ CAO VỚI FLANDERS

Theo TTXVN, tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Flanders, một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của Flanders trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và cảng biển giữa Việt Nam và Bỉ; đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Flanders tại Việt Nam như DEEP C, Bekaert, Puratos và vai trò kết nối doanh nghiệp của Cơ quan Đầu tư và Thương mại Flanders (FIT).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele - Ảnh: TTXVN

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc cải cách tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đang tạo thuận lợi để các địa phương Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có các vùng của Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Flanders ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược; phát huy vai trò tiên phong trong hợp tác kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tiếp tục ủng hộ hoàn tất phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Về hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kết nối hệ sinh thái cảng biển, phát triển cảng xanh, cảng thông minh và chuỗi logistics hiện đại; ưu tiên hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xanh.

Đồng thời, đề nghị Flanders hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, nguồn lực trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống ngập lụt, hạn hán và xâm nhập mặn, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng - Thủ hiến Matthias Diependaele đánh giá cao thành tựu phát triển và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam; khẳng định Flanders coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á.

Nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Matthias Diependaele khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác về cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và địa phương hai bên.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các dự án hợp tác cụ thể, phát huy lợi thế bổ trợ trong phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững.

MỞ RỘNG HỢP TÁC KHOA HỌC SỰ SỐNG, CÔNG NGHỆ XANH VỚI WALLONIE

Cùng ngày, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao thế mạnh của Wallonie trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khoa học sự sống, y tế, hàng không - vũ trụ, cơ khí chính xác và công nghệ xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ghi nhận nền tảng hợp tác hơn ba thập kỷ giữa Việt Nam và Wallonie, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của chính quyền vùng và Phái đoàn Wallonie-Brussels tại Hà Nội trong thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa; trong đó có dự án bảo tồn di sản tại Huế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Wallonie ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược; phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thường trực Việt Nam - Wallonie-Brussels, đưa khoa học - công nghệ, y tế và khoa học sự sống trở thành trọng tâm hợp tác mới.

Hai bên cần mở rộng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, tăng cường trao đổi sinh viên; thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ trong công nghiệp công nghệ cao, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Wallonie chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ về nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, xử lý nước và ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng - Thủ hiến Adrien Dolimont khẳng định Việt Nam là đối tác truyền thống, quan trọng của Wallonie tại Đông Nam Á và châu Á; nhất trí tăng cường hợp tác trong giáo dục, y tế, văn hóa, đồng thời mở rộng sang công nghệ sinh học, khoa học sự sống, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Chính quyền vùng Wallonie.