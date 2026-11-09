Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào hạ tầng chiến lược, tài chính, năng lượng sạch, công nghệ và chuỗi giá trị mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 9/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn Sojitz, SBI Holdings, Sumitomo Mitsui Financial (SMBC), AEON, Ngân hàng Mizuho và Tập đoàn Erex.

Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với phát triển kinh tế Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh mong muốn chuyển từ hợp tác đầu tư theo từng dự án sang quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, cùng phát triển các ngành kinh tế và chuỗi giá trị mới.

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG, NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ MỚI

* Tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam trong 40 năm qua; đề nghị Sojitz tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài, cùng Việt Nam phát triển hạ tầng công nghiệp, năng lượng và các chuỗi giá trị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Sojitz tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: phát triển điện lực và năng lượng sạch; chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và vật liệu tiên tiến; trung tâm dữ liệu và hạ tầng số; củng cố các dự án hiện hữu, hình thành các cụm kinh doanh tích hợp.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên chuyển từ triển khai các dự án riêng lẻ sang phát triển các cụm kinh doanh tích hợp, tận dụng lợi thế liên kết giữa các lĩnh vực, xây dựng chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn.

Ông Masayoshi Fujimoto cho biết Sojitz sẽ tăng cường liên kết giữa các hoạt động kinh doanh, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới trong hạ tầng công nghiệp, năng lượng sạch và tiêu dùng thông qua hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex - Ảnh: TTXVN

* Tiếp ông Hitoshi Honna, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao định hướng phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện sinh khối, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Erex không chỉ đầu tư các dự án riêng lẻ mà trở thành đối tác lâu dài, cùng Việt Nam phát triển ngành điện sinh khối hiện đại, bền vững và hiệu quả.

Đối với mục tiêu dài hạn phát triển các nhà máy điện sinh khối có tổng công suất hơn 1.000 MW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc nghiên cứu, triển khai phải được chuẩn bị bài bản về cơ chế, nguồn nguyên liệu, địa điểm và tiến độ; bảo đảm phù hợp với nhu cầu từng địa phương và quy định pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo Erex cho biết tập đoàn định hướng phát triển các nhà máy điện sinh khối sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp tại nhiều địa phương; đồng thời đề xuất hoàn thiện cơ chế phát triển điện sinh khối và thúc đẩy hợp tác tín chỉ carbon Việt Nam – Nhật Bản theo cơ chế JCM.

HUY ĐỘNG VỐN DÀI HẠN, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

* Tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động của tập đoàn trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản, tài chính tiêu dùng và công nghệ chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings (Nhật Bản) - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn SBI Holdings từng bước chuyển từ vai trò nhà đầu tư tài chính sang đối tác phát triển hệ sinh thái kinh doanh đa ngành tại Việt Nam.

Lãnh đạo SBI Holdings cho biết tập đoàn dự kiến mở rộng đầu tư, hợp tác chiến lược tại Việt Nam, trong đó có kế hoạch ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Sun Group, hướng tới nghiên cứu thành lập liên doanh triển khai các dự án kinh doanh trong những lĩnh vực có tiềm năng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định hợp tác giữa SBI Holdings và Sun Group có thể mở ra giai đoạn liên kết sâu rộng hơn giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, hạ tầng và dịch vụ thế hệ mới.

Khẳng định Việt Nam đang cần nguồn lực tài chính trung và dài hạn rất lớn để phát triển hạ tầng chiến lược, năng lượng, khoa học – công nghệ và chuyển đổi xanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Financial (SMBC Group) - Ảnh: TTXVN

* Tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SMBC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phát huy thế mạnh tài chính quốc tế, nghiên cứu các chương trình huy động, thu xếp vốn trung và dài hạn cho Việt Nam, nhất là hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh bên cạnh quy mô huy động, cần chú trọng chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm phân bổ vào các dự án khả thi, tạo giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn tài chính.

Ông Toru Nakashima cho biết Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng của SMBC tại châu Á. Trong hơn 30 năm hoạt động, tập đoàn đã thu xếp và kết nối trên 20 tỷ USD vốn quốc tế cho các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, năng lượng, giao thông và phát triển bền vững.

SMBC sẽ tiếp tục thúc đẩy tài chính xanh, năng lượng tái tạo, thị trường vốn và hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho - Ảnh: TTXVN

* Tại cuộc tiếp ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Mizuho, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược 15 năm giữa Mizuho và Vietcombank, coi đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa định chế tài chính Nhật Bản và ngân hàng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mizuho mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đối tác, cơ hội đầu tư và thương mại tại Nhật Bản cũng như các thị trường khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Motoya Okada, Chủ tịch Tập đoàn AEON (Nhật Bản) - Ảnh: TTXVN

* Đối với Tập đoàn AEON, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên chiến lược hàng đầu trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026–2030.

Ông Motoya Okada, Chủ tịch Tập đoàn AEON (Nhật Bản) cho biết tập đoàn hiện có 11 công ty thành viên tại Việt Nam, và đặt mục tiêu tăng gấp ba lần quy mô kinh doanh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị AEON tiếp tục đầu tư các mô hình bán lẻ hiện đại, logistics, thương mại điện tử và hệ thống phân phối thông minh; gắn mở rộng kinh doanh với phát triển nguồn cung sản phẩm địa phương, kết nối các vùng sản xuất với thị trường tiêu dùng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn AEON không chỉ mở rộng thu mua, phân phối hàng Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Qua đó, hình thành thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng ổn định, lâu dài cho hệ thống AEON toàn cầu, đưa sản phẩm và thương hiệu Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới phân phối quốc tế.