Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn TCL, Chery Holdings và Viễn thông Trung Hưng (ZTE).

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

* Tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tập đoàn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chiến lược quốc tế hóa từ năm 1999, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hơn 27 năm, góp phần tạo việc làm và phát triển ngành điện tử Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; mong muốn hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ông Vương Thành khẳng định TCL sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, đào tạo nhân lực, mở rộng hợp tác và thu hút doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng; đồng thời đề xuất tăng cường hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật, phát triển công nghiệp phụ trợ và sớm triển khai các dự án mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TCL mở rộng đầu tư vào công nghệ hiển thị, điện tử thông minh, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp hỗ trợ và các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, tập đoàn cần tăng cường hợp tác với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu để đào tạo kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

* Tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh tập đoàn coi Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược, hợp tác với doanh nghiệp trong nước để phát triển sản xuất công nghiệp và công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước; mong Chery hợp tác phát triển ngành công nghiệp ô tô hiện đại, xanh, thông minh và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings - Ảnh: TTXVN

Ông Doãn Đồng Dược cho biết Chery xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á, mong muốn mở rộng đầu tư, phát triển công nghiệp ô tô, xe năng lượng mới, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chery không chỉ đầu tư sản xuất mà còn mở rộng nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực; đặc biệt xây dựng lộ trình nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển các nhà cung ứng linh kiện, vật liệu và dịch vụ trong nước.

Hoan nghênh Chery Holdings và Tập đoàn Geleximco của Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên ưu tiên những dự án sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, linh kiện và công nghệ cao có khả năng triển khai thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, lâu dài.

CỤ THỂ HÓA HỢP TÁC HẠ TẦNG SỐ, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THÀNH CÁC DỰ ÁN

* Tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong phát triển hạ tầng viễn thông và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Ông Từ Tử Dương cho biết ZTE có thế mạnh trong các lĩnh vực hạ tầng viễn thông, mạng di động và cố định, công nghệ truyền dẫn quang, máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu xanh, hệ thống lưu trữ và mạng tính toán.

Tập đoàn đã hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn ZTE - Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tới, ZTE mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam về trung tâm dữ liệu xanh, điện toán đám mây, hạ tầng AI, mạng tính toán và các giải pháp quản lý thông minh trong công nghiệp; triển khai các dự án thí điểm, phòng thí nghiệm và chương trình đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích ZTE phối hợp với doanh nghiệp, khu công nghiệp và các cơ quan liên quan của Việt Nam lựa chọn những dự án thí điểm phù hợp; tăng cường hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu trong đào tạo kỹ sư, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu ứng dụng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ZTE cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành chương trình, dự án với đối tác Việt Nam, xác định rõ mục tiêu, công nghệ, nguồn lực và hiệu quả dự kiến; đồng thời chú trọng phát triển nhà cung cấp, đối tác công nghệ và năng lực nghiên cứu tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác, cần phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Việt Nam có khả năng nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ, góp phần nâng cao năng lực công nghệ trong nước.