Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các tập đoàn Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11-11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản.

MUFG: Hợp tác huy động vốn dài hạn cho hạ tầng chiến lược

Trong cuộc tiếp ông Hironori Kamezawa, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của tập đoàn đối với sự phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam; mong muốn MUFG tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Hironori Kamezawa, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG). Ảnh: TTXVN

Ông Hironori Kamezawa cho biết, MUFG hướng tới trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ toàn diện, vượt ra ngoài các dịch vụ tài chính truyền thống; mong muốn hỗ trợ huy động vốn và thúc đẩy kết nối kinh doanh.

Hiện MUFG có quan hệ hợp tác với VietinBank. Ông Hironori Kamezawa mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện để hai ngân hàng phát huy thế mạnh trong phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp vào phát triển kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng trong phát triển hạ tầng của Việt Nam, không chỉ thông qua nguồn vốn chính phủ và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), mà còn từ sự tham gia của các định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản. Việt Nam mong muốn MUFG không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn trở thành đối tác cùng huy động nguồn lực phát triển, kết nối dòng vốn và công nghệ giữa hai nước.

Ghi nhận những kết quả MUFG đạt được tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa quan hệ hợp tác sang giai đoạn mới, từ cung cấp dịch vụ tài chính và kết nối doanh nghiệp sang cùng huy động vốn dài hạn cho hạ tầng chiến lược quốc gia, dẫn dắt dòng vốn Nhật Bản vào các ngành công nghệ cao và góp phần xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Đồng tình với nhận định của MUFG về tiềm năng huy động rộng rãi hơn nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị MUFG phối hợp nhằm từng bước xây dựng sự hiện diện ổn định, uy tín của Việt Nam trên thị trường vốn Nhật Bản và quốc tế. Việt Nam cam kết đồng hành cùng MUFG, hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Sumitomo: Thúc đẩy hợp tác theo 4 trụ cột

Tiếp ông Shingo Ueno, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo (Sumitomo Corporation), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác và cam kết của tập đoàn trong tạo giá trị dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Shingo Ueno, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn các đối tác chiến lược không chỉ đầu tư khi thuận lợi mà còn đồng hành lâu dài qua từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Ông Shingo Ueno cho biết, Sumitomo đã đồng hành cùng Việt Nam qua nhiều giai đoạn phát triển. Đánh giá cao những ưu tiên phát triển hiện nay của Việt Nam, ông khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua các lĩnh vực khu công nghiệp, hạ tầng, phát triển đô thị bền vững, bán lẻ, bảo hiểm và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Shingo Ueno, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, mỗi giai đoạn hợp tác của Sumitomo đều gắn với một nhu cầu phát triển cụ thể của Việt Nam. Đây là cách tiếp cận cần được tiếp tục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Sumitomo xây dựng chương trình hợp tác với tầm nhìn dài hạn hơn, tập trung vào 4 trụ cột: khu công nghiệp và hạ tầng; phát triển đô thị bền vững; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi số và các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống như bán lẻ, bảo hiểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Sumitomo sớm làm rõ danh mục dự án cụ thể, quy mô, địa điểm và các điều kiện cần thiết để các cơ quan Việt Nam cùng nghiên cứu. Hai bên có thể xác định những dự án, công việc cụ thể, đầu mối chịu trách nhiệm và tiến độ triển khai, thay vì chỉ dừng ở các định hướng chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thành công của Sumitomo tại Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thịnh vượng của Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

SoftBank: Hợp tác xây dựng hạ tầng AI tại Việt Nam

Tiếp đại diện Tập đoàn SoftBank Group Corp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quá trình phát triển của SoftBank từ doanh nghiệp phân phối phần mềm trở thành tập đoàn đầu tư công nghệ, viễn thông và AI toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các quyết định đầu tư của tập đoàn thể hiện tư duy dài hạn và khả năng nhận diện sớm những xu hướng công nghệ đột phá. Việt Nam mong muốn SoftBank không chỉ là nhà đầu tư mà còn trở thành đối tác cùng xây dựng năng lực hạ tầng AI và hệ sinh thái công nghệ, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Đại diện SoftBank cho biết, tập đoàn mong muốn cùng các đối tác Việt Nam nghiên cứu cơ hội phát triển trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng số liên quan tại Việt Nam, tập trung vào giải pháp cung cấp điện có thể triển khai nhanh, kết nối, hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phục vụ Việt Nam và thị trường khu vực.

Ghi nhận sự hiện diện của hệ sinh thái SoftBank tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là trong định hướng chiến lược của tập đoàn về siêu trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn quan hệ hợp tác chuyển từ hiện diện thông qua các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) sang cùng nghiên cứu, xây dựng hạ tầng AI và hạ tầng số tại Việt Nam, phục vụ thị trường trong nước và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SoftBank tập trung nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Việt Nam một cách bài bản, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hạ tầng AI đồng bộ, thay vì chỉ một trung tâm dữ liệu đơn lẻ. Trong đó, cần làm rõ giải pháp công nghệ, phương án nguồn điện, quy mô phát triển theo từng giai đoạn; triển khai các giải pháp kết nối hạ tầng AI, hợp tác công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đưa nội dung đào tạo nguồn nhân lực vào phương án hợp tác ngay từ đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ mong muốn có đội ngũ lao động vận hành mà cần phát triển các kỹ sư, chuyên gia có khả năng thiết kế, vận hành và làm chủ hệ thống trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và công nghệ liên quan. Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.