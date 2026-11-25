Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri. Ảnh: Viết Thành

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các phường và cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Đại biểu Lưu Nam Tiến báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Viết Thành

Cử tri dành sự quan tâm đến các vấn đề xã hội

Mở đầu hội nghị, đại biểu Lưu Nam Tiến, Thiếu tướng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước khi cử tri vận động bầu cử.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Lê Cao Bằng (phường Hoàn Kiếm) kiến nghị Chính phủ và thành phố tổng kết, đánh giá việc triển khai chính sách trợ cấp hưu trí xã hội trong thực tiễn, nhất là khả năng tiếp cận chính sách của người cao tuổi tại khu vực đô thị, nơi có đặc thù về điều kiện sống, chi phí sinh hoạt và mức độ bảo đảm an sinh; nghiên cứu, đánh giá tác động và đề xuất lộ trình mở rộng đối tượng thụ hưởng. Trong đó, cần xem xét nhóm người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định, hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cử tri Nguyễn Văn Phú (phường Đống Đa) phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Viết Thành

Cử tri Nguyễn Văn Phú (phường Đống Đa) kiến nghị cần có giải pháp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sớm đưa công trình vào khai thác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Còn cử tri Phạm Phương Chi (phường Ô Chợ Dừa) kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ Đoàn ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, nhất là chế độ phụ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ, quy hoạch, đào tạo và tạo nguồn cán bộ trẻ; có cơ chế để thanh niên được giao việc, thử sức và được ghi nhận xứng đáng.

Cử tri phường Hoàn Kiếm phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Cử tri phường Cửa Nam kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản công, nhà đất, thiết chế văn hóa, không gian công cộng phục vụ hoạt động sáng tạo; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nghệ nhân, tổ chức xã hội liên doanh, liên kết, bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, không thất thoát tài sản nhà nước. Đồng thời có chính sách hỗ trợ trực tiếp nghệ nhân, người làm nghề truyền thống, nhóm sáng tạo cộng đồng; đào tạo nhân lực văn hóa tại cơ sở; kết nối thương hiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, làng nghề với du lịch và thị trường sáng tạo.

Phản ánh hiện có nhiều phần mềm, thiếu liên thông, cử tri Hoàng Văn Toán (phường Giảng Võ) kiến nghị Trung ương và thành phố rà soát, đánh giá tổng thể, xây dựng lộ trình, giải pháp kỹ thuật hợp nhất về một nền tảng số duy nhất, dùng chung, liên thông dữ liệu từ Trung ương tới cấp xã để người dân chỉ cần một ứng dụng và cán bộ chỉ nhập dữ liệu một lần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Quyết sách phải nhanh chóng đi vào cuộc sống

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong và lời thăm hỏi sức khỏe đối với những người bị thương trong vụ nổ ngày 24-11 tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa). Đồng chí Tô Lâm cũng đề nghị thành phố sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt cho bà con nhân dân và tiếp tục kiểm tra, củng cố, bảo đảm an toàn các khu dân cư để nhân dân được an tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu không để những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ngay sau kỳ họp thứ hai, để chuẩn bị các luật, các nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua triển khai thực hiện ngay khi có hiệu lực, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành phải kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn để thi hành; địa phương phải bố trí người và kinh phí cho những việc được giao ngay trong năm 2027.

Đồng chí Tô Lâm khẳng định, cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi các quy định pháp luật, thể chế được tháo gỡ nhanh nhưng điều cử tri và nhân dân quan tâm hơn cả là những quyết sách đó phải nhanh chóng đi vào cuộc sống.

“Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Hai yêu cầu này gắn chặt với nhau; doanh nghiệp có yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất thì mới tạo được thêm việc làm; người lao động có việc làm và giá cả ổn định thì thu nhập tăng thêm mới thực sự cải thiện được cuộc sống”, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó, đồng chí Tô Lâm đề nghị thành phố rà soát, hỗ trợ theo thẩm quyền và chuẩn bị để thi hành các quy định mới khi Luật có hiệu lực; kiến nghị với Chính phủ để đánh giá việc thực hiện chính sách tại đô thị, tính cả chi phí sinh hoạt và khả năng ngân sách, đề xuất lộ trình mở rộng tiếp diện hưởng trợ cấp, giảm dần tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Về cơ chế đối với đoàn viên, thanh niên, đồng chí Tô Lâm nhận định, sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, số đoàn viên đông hơn, công việc cũng nhiều hơn. Do đó, đồng chí đề nghị thành phố và Thành đoàn Hà Nội cần xem xét những chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, giao việc, nhất là với những Bí thư Chi đoàn tổ dân phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải huy động được thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, thanh niên, từ đó tạo công ăn việc làm, tạo phong trào, tiếp tục động viên thanh niên học tập, lao động sản xuất.

Đối với kiến nghị về nghệ thuật ẩm thực và đổi mới sáng tạo của cử tri phường Cửa Nam, đồng chí Tô Lâm đề nghị thành phố cần hướng dẫn phường khai thác các tài sản công đúng mục đích, công khai việc hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, kinh phí bảo vệ quyền của người sáng tạo. Đồng chí nhấn mạnh, Hà Nội cần bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân về thiết chế văn hóa cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố. Bên cạnh đó, thành phố cần hình thành các trung tâm ăn uống để quản lý thật chặt an toàn thực phẩm và tạo môi trường văn minh đô thị.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, điều cử tri và nhân dân quan tâm hơn cả là những quyết sách phải nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ảnh: Viết Thành

Đối với kiến nghị của cử tri phường Giảng Võ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, ứng dụng khoa học trong giải quyết thủ tục hành chính là con đường phải đi nhưng việc chuyển đổi phải mất thời gian, giai đoạn. Nhà nước bảo đảm quản trị xã hội với khoa học công nghệ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đồng chí Tô Lâm cho biết, phải hình thành được tiêu chuẩn công nghệ về đường sắt phù hợp nhất đối với Việt Nam để triển khai đồng bộ và an toàn, bên cạnh các yêu cầu về nghiên cứu chuyển giao, tự chủ công nghệ đến đào tạo đội ngũ kỹ sư, nguồn nhân lực vận hành. Trên cơ sở đó sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn công nghệ với giá thành rẻ nhất, thực hiện nhanh nhất.

Ngay từ bước chuẩn bị, Chính phủ cũng cần phải tính toán kỹ nguồn vốn theo từng giai đoạn, gắn với lựa chọn công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ trong nước để tự vận hành, bảo trì được tuyến đường. Đồng chí Tô Lâm đề nghị Hà Nội sớm thông tin cho các hộ dự kiến thu hồi mặt bằng dự án về phương án, tiến độ để người dân thu xếp cuộc sống, đồng thời cũng phải tính toán việc kết nối giao thông giữa ga Ngọc Hồi với các khu vực khác của thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi về 4 vấn đề đặt ra cho thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Bốn vấn đề Thủ đô Hà Nội cần quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trao đổi về 4 vấn đề để thành phố cùng suy nghĩ, cử tri và nhân dân nắm bắt, tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến.

Thứ nhất, Hà Nội phải mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương trong vùng Thủ đô, đây cũng là nhiệm vụ Bộ Chính trị đã đặt ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TW. Trong đó, đồng chí Tô Lâm đề nghị khi chuẩn bị thực hiện tuyến đường vành đai hay đường sắt đô thị, Hà Nội cần bàn với các địa phương lân cận để hình thành những trung tâm sản xuất dịch vụ, làm sao “đường đi đến đâu thì kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi đến đấy”.

Thứ hai, Hà Nội phải đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của đất nước bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam. Hà Nội có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, nhiều kỹ sư và doanh nhân giỏi nhưng kết quả nghiên cứu còn chậm đi vào sản xuất. Hà Nội phải giữ được mức tăng trưởng cao trong nhiều năm để giúp doanh nghiệp làm ra được những sản phẩm có giá trị cao hơn và người lao động có tay nghề được trả công xứng đáng.

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi bước phát triển của Thủ đô phải đi kèm với việc nâng cao chất lượng sống của người dân, giữ gìn những giá trị làm nên truyền thống của Hà Nội. Ngay từ khi duyệt quy hoạch, khu dân cư mới phải dành đất cho trường học, trạm y tế và sân chơi; người dân ngoại thành cũng cần những dịch vụ thiết yếu, có chất lượng ngay ở nơi mình sống. Từ đó nâng cao đời sống cho người dân bằng những việc làm cụ thể, những dịch vụ thiết yếu của đời sống.

Thứ tư, Hà Nội được trao quyền chủ động hơn thì trách nhiệm trước nhân dân về đất đai và từng đồng ngân sách cũng phải lớn hơn nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả.

Đến ngày 31-10, đồng chí Tô Lâm cho biết thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công bằng 104,5% kế hoạch của Thủ tướng giao, nhưng theo báo cáo của thành phố, vốn tạm ứng còn chiếm tỷ lệ lớn, khối lượng xây lắp đã được nghiệm thu, thanh toán còn thấp. Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung vốn cho những hạng mục còn thiếu để đưa những công trình vào sử dụng. Khi báo cáo trước HĐND và cử tri, người đứng đầu cơ quan chủ quản cần nói rõ công trình đã làm đến đâu, vướng ở khâu nào, ai phải giải quyết và đến bao giờ có thể hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri Đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã, phường làm tốt, sát dân, hiểu địa bàn, thành phố cũng phải giao đủ thẩm quyền, bố trí đủ người và kinh phí để cơ sở thực hiện. “Một cách làm đã được kiểm nghiệm ở Hà Nội, giúp người dân bớt khó khăn, giúp Nhà nước sử dụng tốt hơn nguồn lực công có thể có ích cho nhiều địa phương khác trong cả nước”, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, đồng chí Tô Lâm cho biết, các đại biểu Quốc hội sẽ chuyển tải đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết. Với những vấn đề từ thực tiễn Thủ đô đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách chung, trên cương vị của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét, lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền.