Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(Nguồn: vietnamplus) Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-danh-chuong-tai-so-giao-dich-chung-khoan-tokyo-post1147541.vnp?fbclid=IwY2xjawVgqEVleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMWtXNDBxWFVFRG53bVJJTHBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfIE5gArRGv5yZ7_jiMwY-C4EhUWigegd2n1zN43s8FuitWlwCAMWZshW4TKU_aem__MSPSAopHz_c2meHf1BtjQ