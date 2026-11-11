Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo

Không chỉ là kênh cung cấp thông tin chính thống về hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh (hatinh.gov.vn) cùng Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh còn là cầu nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và những giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.