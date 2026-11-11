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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.

Báo VTC News
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus) Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-danh-chuong-tai-so-giao-dich-chung-khoan-tokyo-post1147541.vnp?fbclid=IwY2xjawVgqEVleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMWtXNDBxWFVFRG53bVJJTHBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfIE5gArRGv5yZ7_jiMwY-C4EhUWigegd2n1zN43s8FuitWlwCAMWZshW4TKU_aem__MSPSAopHz_c2meHf1BtjQ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-danh-chuong-tai-so-giao-dich-chung-khoan-tokyo-ar1050595.html