Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển - Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập và phát triển tốt, cần cù lao động và có những đóng góp tích cực cho xã hội, giành được tình cảm yêu mến của chính quyền và người dân sở tại. Ngày càng có nhiều người Việt và thế hệ trẻ gốc Việt được đào tạo bài bản, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, khoa học công nghệ, nghiên cứu, giáo dục, kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển - Ảnh: TTXVN

Điều đáng quý nhất là dù sinh sống xa Tổ quốc, tình cảm của bà con đối với đất nước luôn rất sâu sắc. Mỗi khi đất nước cần chung tay, bà con đều quan tâm, chia sẻ và có những đóng góp thiết thực. Nhiều chuyên gia, trí thức chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và công nghệ. Bà con tích cực duy trì tiếng Việt, quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tại sở tại.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh nhấn mạnh, Đại sứ quán luôn xác định rằng, để làm tốt vai trò của cơ quan đại diện, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn phải giúp bà con cảm nhận Đại sứ quán thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng, là nơi có thể tìm đến khi cần.

Đại sứ quán đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng chuyển những thế mạnh cụ thể của Đan Mạch thành các chương trình hợp tác phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan trong nước và sở tại triển khai thực chất, hiệu quả các thỏa thuận và định hướng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; thúc đẩy kết nối các chuyên gia, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực y sinh công nghệ cao. Đồng thời, Đại sứ quán mong muốn cùng các trí thức kiều bào tiếp tục hình thành những mạng lưới hợp tác tương tự trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.

Nhân dịp này, đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland và miền Nam Thụy Điển bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước dành cho bà con sinh sống xa Tổ quốc. Đại diện kiều bào khẳng định niềm tin vào đường lối, chủ trương đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tin tưởng đất nước sẽ vươn mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Bà con mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong tổng thể đối ngoại của đất nước, Việt Nam và Đan Mạch, Thuỵ Điển, Iceland có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp - Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của kiều bào, phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp từ quê nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào khi biết cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch tuy quy mô không lớn nhưng đã nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Bà con luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong tổng thể quan hệ đối ngoại của đất nước, Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Đan Mạch, Thụy Điển và Iceland. Trong đó, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và đầu tư xanh, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh và đang hướng tới tầm cao mới.

Những kết quả đó có được nhờ chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, cùng với sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong nhiều thập kỷ qua, bà con đã phát huy vai trò là những “đại sứ văn hóa”, “đại sứ hữu nghị”, góp phần kết nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, kết nối nguồn lực trong nước với nguồn lực bên ngoài. Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài.

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương, chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Với uy tín, vị thế và mạng lưới quan hệ tại sở tại, bà con tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối hữu nghị chiến lược”, thúc đẩy hợp tác đa tầng giữa Việt Nam với các nước sở tại; quảng bá rộng rãi hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đổi mới, phát triển bền vững; thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương, kết nối các chính trị gia, học giả, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà và sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước và cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, trở thành cầu nối công nghệ, tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối nguồn vốn xanh từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển đất nước.

Đồng thời, bà con tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, kiên trì gìn giữ tiếng Việt cho các thế hệ sau, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ duy trì sự gắn bó với gia đình, quê hương, đất nước và cội nguồn dân tộc.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thuỵ Điển tham dự cuộc gặp - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt hơn bảo hộ công dân, công tác cộng đồng và là mái nhà chung, cầu nối hiệu quả giữa bà con với trong nước.