Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Kinh tế TPHCM đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực cho sự phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TPHCM

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế; hàng trăm đại biểu các thế hệ lãnh đạo nhà trường cùng cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, cựu sinh viên, sinh viên cũng có mặt tại buổi lễ.

Sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của Nhà trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về truyền thống, thầy và trò nhà trường càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới. Cụ thể, nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh, truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế.

"Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục, trước hết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao 5 nhiệm vụ quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại học Kinh tế TPHCM tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, học tập suốt đời và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng đạo đức và lối sống, ý thức công dân, lòng yêu nước, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Người làm kinh tế phải biết trân trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ danh tính, uy tín của người dân và doanh nghiệp.

Chương trình, phương pháp đào tạo phải tiếp tục được đổi mới, đảm bảo kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng giải quyết các vấn đề. Đưa kết quả nghiên cứu, những vấn đề thực tiễn vào giảng dạy, giúp tăng tư duy số, tư duy phản biện và giải đáp thấu đáo. Đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hội nhập.

Nhà trường cần đẩy mạnh hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ những thành tựu và hạn chế của bài học không ngừng đổi mới, Nhà trường làm rõ hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Đề xuất các quy định, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả, nghiên cứu để có phần tìm ra những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao, gắn với đổi mới mô hình kinh tế, tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên những vấn đề khó như năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi xanh và già hóa dân số. Nâng cao năng lực dự báo, nhận diện sớm cơ hội và rủi ro trước những biến động địa chính trị.

Trong định hướng nghiên cứu có căn cứ, tôn trọng sự trung thực và tạo điều kiện cho nhà khoa học kiên trì theo đuổi những vấn đề khó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng nhà trường có thêm những công trình đổi mới học thuật riêng, tôn vinh, ghi nhận và đóng góp giá trị đối với quốc gia.

Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những luận cứ tin cậy cho các cơ quan hoạch định thực thi chính sách. Kết quả học tập, kết quả nghiên cứu phải là phương tiện để đạt được mục tiêu, với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm và sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực cho sự phát triển. Xác định các vấn đề cần giải quyết, lựa chọn các nội dung hợp tác phù hợp, chú trọng nâng cao năng lực sản xuất, kết nối thị trường, phát triển dịch vụ bền vững tại địa phương.

Yêu cầu thực tiễn đặt ra thành những câu hỏi nghiên cứu, những nội dung đào tạo, kết quả hợp tác để trở lại phục vụ thực tiễn và giúp cho nhà trường tiếp tục đổi mới.

"Đối với TPHCM, nhà trường cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các kết quả hoạt động để đóng góp chung cho các địa phương" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà chúc mừng Đại học Kinh tế TPHCM tại buổi lễ

Thứ tư, xây dựng đội ngũ nhà giáo và khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học tập thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Chất lượng đại học trước hết phụ thuộc vào đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học.

Nhà trường cần thu hút, tập trung người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bồi dưỡng tâm huyết, ý chí. Cùng với đó là giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để làm việc chuyển giao và hội nhập, đánh giá bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp thực tiễn.

Thứ năm, tiếp tục củng cố chương trình, phương pháp đào tạo, đảm bảo kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng để ứng phó với thay đổi.

Trong đó, đổi mới phương pháp dạy phải đi cùng với đổi mới kiểm tra, đánh giá đúng người và giữ vững sự chính trực. Đồng thời quan tâm phát triển đội ngũ nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, chuẩn bị cho những ngành nghề mới và mở rộng cơ hội học tập, cập nhật kiến thức cho người đã tốt nghiệp.

Lãnh đạo UBND TPHCM tặng cờ truyền thống cho Đại học Kinh tế TPHCM tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập

"Chất lượng đào tạo được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người học", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và mong muốn các thầy cô tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người, truyền cho học trò tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến. Các sinh viên hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, sống trung thực, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường sẽ đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Phát triển thành đại học đa ngành, khẳng định uy tín quốc tế

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM, cho biết 50 năm hình thành và phát triển, nhà trường trải qua nhiều giai đoạn thay đổi. Trường từng bước đổi mới, tự chủ toàn diện và phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Năm 2023, trường được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển thành Đại học Kinh tế TPHCM. Bước ngoặt này tạo điều kiện để trường mở rộng không gian để kết nối tri thức đa lĩnh vực, đồng kiến tạo giá trị với các bên liên quan để cùng giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

Sau 50 phát triển, nhà trường đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 280.000 cựu người học, nhiều người trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, các chuyên gia uy tín của Việt Nam và thế giới.

Nhà trường có một hệ sinh thái học thuật đa dạng với gần 40.000 người học đại học, sau đại học, đội ngũ gần 60% giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Bên cạnh là sự đồng hành của nhiều chuyên gia quốc tế, giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia thực tiễn ở 4 trường thành viên và 2 phân hiệu.

Vị thế của nhà trường được khẳng định trên thế giới thông qua đạt chuẩn kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn của châu Âu, trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín của thế giới thuộc Nhóm 200 các đại học châu Á, nhóm 501+ đại học thế giới, nhóm 101–200 đại học thế giới. Vị thế đó cũng được khẳng định qua sự đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững và nhiều chương trình đào tạo kinh tế, quản lý, tài chính thuộc nhóm 100 đến 300 thế giới.

Những nỗ lực và đóng góp qua các thời kỳ của nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu Anh hùng Lao động, các Huân chương Độc lập và 4 lần nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, Đại học Kinh tế TPHCM xác định bước phát triển mới, chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình đại học đồng kiến tạo giá trị. Đại học Kinh tế TPHCM từng bước trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng.

Trường đặt mục tiêu vào tốp 150 đại học châu Á vào năm 2030 và tốp 100 châu Á trong giai đoạn 2035–2045. Đây là trách nhiệm về nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực phụng sự quốc gia và nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TPHCM, ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Đại học Kinh tế TPHCM

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng tặng Cờ truyền thống của UBND TPHCM cho Đại học Kinh tế TPHCM nhằm ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của TPHCM.