Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Bách khoa phải phấn đấu xếp hạng đầu châu Á

Buổi lễ diễn ra tại Hội trường C2, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường (15/10/1956-15/10/2026).

Ngày 15/10/1956, khóa học đầu tiên của Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa khai giảng, đánh dấu sự ra đời của trường đại học kỹ thuật đầu tiên ở Việt Nam sau hòa bình. Việc thành lập trường thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đào tạo nhân lực khoa học, kỹ thuật phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước.

Trong 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ ở Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.

Giai đoạn 1965-1972, gần 3.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường lên đường ra trận. Chín cán bộ, sinh viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tượng đài Xếp bút nghiên trong khuôn viên trường trở thành biểu tượng về lòng yêu nước và tinh thần phụng sự đất nước của các thế hệ Bách khoa.

Nhiều cựu sinh viên Bách khoa đảm nhiệm công việc trong các lĩnh vực của nền kinh tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà trường cũng có nhiều công trình nghiên cứu được ghi nhận bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với những đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu, Đại học Bách khoa Hà Nội đã được trao nhiều phần thưởng cao quý, gồm Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Huân chương Hồ Chí Minh các năm 2001 và 2016, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, trường được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội có mạng lưới khoảng 300.000 cựu sinh viên trên toàn cầu, quy mô đào tạo 42.000 sinh viên và hợp tác với hơn 100 đối tác quốc tế, tham gia 10 mạng lưới quốc tế. Trường triển khai 68 chương trình đào tạo đại học, 42 chương trình thạc sĩ và 28 chương trình tiến sĩ.

Năm lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên của trường gồm trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu; khoa học và công nghệ sức khỏe; vật liệu mới; năng lượng và môi trường bền vững; thiết bị và hệ thống thông minh.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nhân lực và phát triển khoa học, công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống và những thành tựu của trường, đồng thời nhấn mạnh vai trò nòng cốt của giáo dục đại học trong đào tạo nhân lực trình độ cao, phát triển nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

GS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.

Định hướng phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu năm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực để nhà trường phát triển. Trong đó, việc xây dựng cơ sở 2 tại Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại được xác định là một định hướng quan trọng.

Phát biểu đáp từ, GS Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khẳng định nhà trường sẽ cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình hành động với nguồn lực, lộ trình rõ ràng.

Theo lãnh đạo nhà trường, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường phân cấp, hướng tới xây dựng đại học nghiên cứu tinh hoa.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trong đào tạo, trường dự kiến tái cơ cấu chương trình theo hướng chú trọng năng lực sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của sinh viên. Việc đào tạo chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng và nhân lực sau đại học được xác định là một trong những trọng tâm phát triển.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhà trường đặt mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, tập trung vào các công nghệ chiến lược và phát triển sản phẩm cụ thể, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu để phục vụ phát triển kinh tế.

Trường cũng định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên ngành với sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành sẽ được kết nối quốc tế, hướng tới hình thành tổ hợp đổi mới sáng tạo tại cơ sở 2 ở Hưng Yên gắn với khu công nghệ cao. Mạng lưới cựu sinh viên tiếp tục được phát huy để hỗ trợ đào tạo và khởi nghiệp.

Cùng với đào tạo và nghiên cứu, Đại học Bách khoa Hà Nội chú trọng bồi dưỡng người học có lý tưởng, bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế.

Kỷ niệm 70 năm thành lập đánh dấu chặng đường phát triển mới của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, đóng góp vào sự phát triển của đất nước theo hướng tự chủ và tự cường.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan phòng truyền thống Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm quan trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.