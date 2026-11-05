Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Giá xăng trong nước giảm sâu hơn 2.000 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều 5/11, sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới đồng loạt đi xuống. Theo Bộ Công Thương, diễn biến này chịu tác động từ nhiều yếu tố quốc tế, trong đó có những chuyển động liên quan đến chính trị Mỹ và kế hoạch mở rộng đường ống vận chuyển dầu thô của Saudi Aramco.