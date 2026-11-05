Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 11 năm 2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-se-tham-chinh-thuc-nhat-ban-post1400260.html