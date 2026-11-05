Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11/11/2026, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản./.