Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.